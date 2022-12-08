Власти Грузии пообещали Саакашвили "полный срок в стране"

08 декабря 2022, 03:54

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Михаил Саакашвили отбудет полный срок заключения в Грузии, требования его сторонников о переводе на лечение за границу преследуют цель освободить третьего президента страны из-под стражи, заявил глава правительства Ираклий Гарибашвили. Представители "Единого национального движения" обещают начать акции протеста, если суд 9 декабря откажет Саакашвили в отсрочке наказания.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября брат Саакашвили сообщил, что состояние здоровья бывшего президента ухудшилось, и он уже не может самостоятельно передвигаться. 3 декабря об ухудшении состояния Михаила Саакашвили заявил и председатель "Единого национального движения" Ника Мелия на митинге, участники которого требовали лечения бывшего президента за границей. Члены консилиума, которые посетили 4 декабря Саакашвили в тбилисской клинике, заявили, что состояние его здоровья ухудшилось, несмотря на лечение. Консилиум рекомендовал перевести Саакашвили на лечение в зарубежную клинику, указав, что его жизнь в опасности.

Ранее защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья: из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили отбудет полный срок заключения в Грузии, власти страны не будут нести ответственность за его здоровье, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 7 декабря. Он отметил, что Саакашвили во время объявленной им голодовки принимал пищу, сославшись видеозапись, распространенную ранее Специальной пенитенциарной службой.

«Много слышал, что он в депрессии и ему не нравится остановка, но какому заключенному нравится тюремная обстановка? Я не буду нести ответственность за жизнь любого человека. Они ("Единое национальное движение" – прим. "Кавказского узла") использовали последнюю карту – приезд сюда Саакашвили – и посмотрите, каким полным фиаско завершилось это решение. Я хочу искренне пожелать Саакашвили, как человек человеку, жизни и здоровья», - сказал глава правительства страны в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи».

По словам Гарибашвили, третий президент Грузии вернулся на родину с планами организовать революцию и «кровопролитие», а требование сторонников перевести его в зарубежную клинику маскирует планы освободить его из под стражи. В связи с этим власти страны предлагают привезти для лечения Саакашвили любого иностранного врача, который будет проводить лечение в Грузии.

Министр юстиции Грузии Раати Брегадзе, в свою очередь, заявил в эфире телекомпании «Имеди», что Саакашвили принимает желаемую пищу в любое удобное ему время и не следует назначенному ему курсу лечения. «Если человек, как и его окружение, хочет излечения, а не получить свободу, тогда почему он не сотрудничает с врачами?» - сказал он.

Один из адвокатов Саакашвили Шалва Хачапуридзе утверждает, что в истории болезни третьего президента Грузии не было записей о том, что он проводил голодовку. По словам защитника, в тбилисской клинике Саакашвили не обеспечили условия, которые должны предоставить заключенному при отказе от пищи. Адвокат также отметил, что для лечения его подзащитного применяют медикаменты российского производства и некоторые из этих препаратов запрещены к применению в мире.

Сейчас Саакашвили питается неполноценно, это вызывает ухудшение его состояния здоровья и снижение массы тела, однако такой режим питания назвать голодовкой нельзя, а сама акция голодовки в истории болезни оформляется иначе, возразил Зураб Чхаидзе, клинический директор клиники «Вивамед», где Саакашвили проходит курс лечения.

«Зафиксировано, что Саакашвили неполноценно питается, это может быть связано с его основной болезнью. На сегодняшний день он весит 77 килограмм, из-за неполноценного питания происходит потеря веса», - сказал Чхаидзе в эфире телекомпании «Имеди».

Представители оппозиционной партии «Единое национальное движение», учрежденной Михаилом Саакашвили, полагают, что 9 декабря суд может отказать Саакашвили в отсрочке наказания и оставит его в заключении. В этом случае лидеры партии анонсируют акции протеста и проведут консультации как с грузинскими оппозиционными партиями, так и с международным сообществом.

«Речь идет о жизни человека. Будут проведены непривычные уличные акции протеста», - сообщил депутат парламента Грузии от ЕНД Роман Гоциридзе корреспонденту «Кавказского узла».

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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