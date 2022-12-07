Врачи и дипломаты потребовали перевести Саакашвили в зарубежную клинику

07 декабря 2022, 06:10

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Консилиум врачей, обследовавших Михаила Саакашвили, рекомендовал перевести его для лечения в зарубежную клинику, так как у него развивается синдром, который не могут диагностировать в Грузии. По их мнению, бывшему президенту грозит смерть. С требованием к мировому сообществу надавить на власти Грузии с целью перевести Саакашвили в зарубежную клинику выступила группа дипломатов.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября брат Саакашвили сообщил, что состояние здоровья бывшего президента ухудшилось, и он уже не может самостоятельно передвигаться. 3 декабря об ухудшении состояния Михаила Саакашвили заявил и председатель "Единого национального движения" Ника Мелия на митинге, участники которого требовали перевода бывшего президента в зарубежную клинику. Члены консилиума, которые посетили 4 декабря Саакашвили в тбилисской клинике, заявили, что состояние его здоровья ухудшилось, несмотря на лечение.

Ранее защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья: из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Клинический директор "Вивамед" Зураб Чхаидзе сообщил 5 декабря в эфире "Рустави 2", что в случае, если Михаил Саакашвили будет ограничивать себя в питании, врачи будут вынуждены перевести его на питание через зонд.

Аппарат Народного защитника вечером 6 декабря распространил заключение медицинской экспертизы созванного консилиума врачей, в котором указано, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается, в особенности за последние два месяца.

По данным врачей, проводимое лечение не направлено на причины ухудшения состояния здоровья, а лишь купирует возникающие осложнения. «Он проходит многочисленные обследования, но не видно логической стратегии, лечение ведется по различным новым осложнениям», - говорится в заключении.

Врачи отметили, что "потеря веса, ухудшение когнитивных способностей, общая слабость <...> вызваны голодовкой". "Пациент должен быть переведен для лечения в другую страну, в другую многопрофильную клинику, где есть возможности для такого лечения", - сказал в эфире "Мтавари архи" представитель консилиума врачей при омбудсмене, врач Тенгиз Цуладзе.

Врач Григол Хурциадзе считает, что при постепенном ухудшении состояния здоровья Саакашвили летальный исход может наступить через два-три месяца. У Саакашвили развивается синдром, который не могут диагностировать в Грузии.

Омбудсмен Нино Ломджария сообщила, что состояние здоровья Саакашвили позволяет задействовать статью Уголовного кодекса об отсрочке исполнения наказания. Она сообщила, что ее аппарат направит суду эту позицию.

Судебный процесс об отсрочке наказания назначен на 9 декабря, адвокаты обратились в суд 2 декабря и высказывали недовольство тем, что Специальная пенитенциарная служба тянет с пересылкой суду документов Саакашвили, сообщил один из его адвокатов Шалва Хачапуридзе.

Между тем, 6 декабря ряд грузинских дипломатов обратился к международному сообществу с просьбой оказать давление на власти Грузии для отсрочки наказания для Саакашвили и его перевода в иностранную клинику. В частности, они направили обращение Евросоюзу, НАТО, Совету Европы, ОБСЕ, их парламентским органам и правительствам.

«На фоне быстрого ухудшения состояния здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, независимая группа американских экспертов обнародовала результаты проведенного обследования и анализов, что указывает на тяжелое нарушение прав человека в отношении Михаила Саакашвили, в том числе пытки и отравление тяжелыми металлами», - говорится в обращении, имеющимся в распоряжении «Кавказского узла».

В обращении указано, что доктор медицины, лауреат Нобелевской премии Джеймс Коби, обследовавший Саакашвили, указал, что состояние его здоровья находится в опасности, обращение с ним было «несоответствующим и его пытали», его жизни угрожает опасность, если его не перевезут для лечения зарубежную многопрофильную клинику. Также в обращении описано состояние здоровья Саакашвили и симптомы. «В последней резолюции парламентская ассамблея Совета Европы указала, что Саакашвили политзаключенный и его необходимо освободить. В то время, когда есть попытку получения статуса страны кандидата в члены ЕС, в особенности в то время, когда вся Европа находится перед опасностью, сегодняшнее развитие событий абсолютно неприемлемо», - говорится в общении.

Под обращением подписались тридцать грузинских дипломатов. Один из подписавшихся под обращением, бывший вице-спикер парламента Грузии Серги Капанадзе сообщил, что суть обращения состоит в том, что у международных партнеров есть рычаги, так как эти страны принимают решение по присвоению статуса Грузии страны кандидата в члены ЕС.

Напомним, Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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