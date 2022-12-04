Врачи подтвердили ухудшение состояния Саакашвили

04 декабря 2022, 18:55

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Состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшилось в тбилисской клинике, несмотря на лечение, подтвердили заявления соратников политика члены консилиума, посетившие сегодня бывшего президента.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября брат Саакашвили сообщил, что состояние здоровья бывшего президента ухудшилось, и он уже не может самостоятельно передвигаться. 3 декабря об ухудшении состояния Михаила Саакашвили заявил и председатель "Единого национального движения" Ника Мелия на митинге, участники которого требовали перевода бывшего президента в зарубежную клинику.

Ранее защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья: из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Перед следующим заседанием суда по делу Саакашвили врачам было необходимо посетить политика, чтобы "увидеть ситуацию своими глазами" и оценить ее, объяснила сегодняшний визит врачей к Саакашвили народный защитник Грузии Нино Ломджария, которая также навестила бывшего президента в клинике "Вивамед".

Вместе с ней Михаила Саакашвили посетили врачи-члены медицинского консилиума, созданного аппаратом омбудсмена. Врачи утверждают, что ситуация с состоянием Саакашвили "сложная и тяжелая" и через несколько месяцев станет критической, отметила Ломджария.

"У меня была коммуникация [с Саакашвили] в течение нескольких минут, я ему сказала, что приехали врачи моего консилиума и осмотрят его. Также мы получили от него письменное согласие на обнародование состояния его здоровья. Остальное время провели с ним врачи", - приводит ее слова "ИнтерпрессНьюс".

Михаил Саакашвили поступил в клинику с весом 116 килограммов, а сегодня весит 73,6 килограмма, это "очень серьезная потеря веса", заявил член консилиума Тенгиз Цуладзе после посещения Саакашвили в клинике.

"Его состояние можно оценить как однозначно тяжелое. Конечно, кахексия (крайнее истощение организма. – Прим. "Кавказского узла") и значительная потеря веса очень опасны для жизни. Это одна из лучших клиник, и коллеги делают все. Несмотря на это, факты говорят, что состояние пациента в динамике ухудшается", - цитирует Цуладзе издание.

Напомним, Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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