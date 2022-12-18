Писатели призвали отпустить Саакашвили на лечение за границу

18 декабря 2022, 02:12

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Как писал "Кавказский узел", 17 декабря оппозиционеры и родственники Михаила Саакашвили провели митинг у резиденции президента Грузии Саломе Зурабишвили, призвав использовать имеющиеся в ее распоряжении правовые рычаги для перевода Саакашвили на лечение за границу. В тот же день Зурабишвили призвала все стороны конфликта прекратить спекуляции и дождаться решения суда по делу Саакашвили.

9 декабря Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Михаилу Саакашвили или освободить его. Однако заседание было перенесено на 14 декабря, чтобы подготовиться к дистанционному участию подсудимого в процессе. 14 декабря Пенитенциарная служба не смогла обеспечить участие Саакашвили в заседании в онлайн-режиме, в связи с чем процесс был перенесен на 22 декабря. После этого Саакашвили объявил голодовку с требованием обеспечить ему участие в процессе хотя бы по видеосвязи. Однако в тот же день депутаты Европарламента убедили Михаила Саакашвили отказаться от голодовки.

Подписанты заявления - около 100 писателей Грузии, издателей и переводчиков художественной литературы - призвали "не допустить смерти третьего президента в заключении", а также потребовали "позволить ему получить своевременное лечение за пределами страны"., пишет 17 декабря "Новости-Грузия".

По словам подписантов, молчание жителей означает, что "мы отказываем себе и нашим детям в членстве в европейской семье и в лучшем безопасном будущем" информирует "Грузия-онлайн".

Напомним, 15 декабря три депутата от "Единого национального движения" объявили голодовку в парламенте с требованием лечения Саакашвили после того как Пенитенциарная служба обнародовала видеозаписи из палаты бывшего президента Грузии. 16 декабря к голодовке присоединился четвертый депутат.

Михаил Саакашвили был отравлен после ареста в Грузии, предположил 19 ноября адвокат политика Валерий Гелбахиани, сославшись на экспертизу иностранных врачей. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". 20 ноября Пенитенциарная служба заявила, что предположение об отравлении Саакашвили после ареста необоснованно и не подкреплено фактами. На следующий день глава Минюста Рати Брегадзе сообщил, что заключение об отравлении Саакашвили не предоставлялось в Пенитенциарную службу, поэтому Минюст организует ему токсикологическую экспертизу.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

После ареста Саакашвили уже дважды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней, с момента ареста 1 октября 2021 года до 20 ноября 2021 года, вторая - 20 дней в феврале-марте 2022 года. Защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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