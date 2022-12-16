Число участников голодовки с требованием лечения Саакашвили возросло до четырех

16 декабря 2022, 13:04

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К трем участникам голодовки, требующим перевести бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу, присоединился еще один депутат.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Михаилу Саакашвили или освободить его. Однако заседание было перенесено на 14 декабря, чтобы подготовиться к дистанционному участию подсудимого в процессе по ходатайству защиты. Оппозиционеры и активисты пришли на акцию солидарности к зданию Тбилисского горсуда, но пенитенциарная служба не смогла обеспечить участие Саакашвили в заседании в онлайн-режиме, в связи с чем процесс был перенесен на 22 декабря. После этого Саакашвили сообщил о начале голодовки с требованием обеспечить ему участие в процессе хотя бы по видеосвязи, однако спустя несколько часов объявил, что отказывается от акции по просьбе депутатов Европарламента. Три депутата от "Единого национального движения" 15 декабря объявили голодовку в парламенте с требованием лечения Саакашвили после того как Пенитенциарная служба обнародовала записи из палаты бывшего президента Грузии.

К акции присоединился еще один депутат - Темур Джанашиа. Спикер парламента Шалва Папуашвили сегодня посетил участников акции и призвал прекратить голодовку. "Голод - это не та форма, в которой государство должно быть принуждено к принятию решений, поэтому я призвал их прекратить голодовку. Такое поведение в конечном итоге побудит Михаила Саакашвили больше не сотрудничать с тюремной администрацией или врачами", - цитирует Папуашвили Netgazeti (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Депутаты от "Единого национального движения" в свою очередь заявили, что голодовка продолжится до тех пор, пока Михаила Саакашвили не перевезут на лечение за границу.

Депутаты Батумского горсовета от "Национального движения" сообщили, что прекращают работу в горсовете до тех пор, пока Саакашвили не освободят из тюрьмы, передает "TВ Пирвели".

"Мы не будем присутствовать на заседаниях Батумского городского совета, пока не будут защищены права Михаила Саакашвили и не будут приняты соответствующие правовые меры. До тех пор мы прекращаем работу в городском совете Батуми, мы не собираемся создавать фасад демократии для грузинской мечты", - заявил депутат Нодар Думбадзе.

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