Три депутата от оппозиции объявили голодовку с требованием лечения Саакашвили

15 декабря 2022, 18:09

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Три депутата от "Единого национального движения" объявили голодовку в парламенте с требованием лечения Саакашвили после того как Пенитенциарная служба обнародовала записи из палаты бывшего президента Грузии. Офис омбудсмена назвал распространение видео нарушением прав Саакашвили.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Михаилу Саакашвили или освободить его. Однако заседание было перенесено на 14 декабря, чтобы подготовиться к дистанционному участию подсудимого в процессе по ходатайству защиты. Оппозиционеры и активисты пришли сегодня на акцию солидарности к зданию Тбилисского горсуда. Пенитенциарная служба не смогла обеспечить участие бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в заседании в онлайн-режиме, в связи с чем процесс был перенесен на 22 декабря. После этого Саакашвили сообщил о начале голодовки с требованием обеспечить ему участие в процессе хотя бы по видеосвязи, однако спустя несколько часов объявил, что отказывается от акции по просьбе депутатов Европарламента.

Саакашвили отказался от больничной еды

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили отказался принимать больничную пищу. Питаться он будет исключительно тем, что передаст ему семья, сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе.

"Саакашвили заявил, что с сегодняшнего дня перестанет принимать пищу от Специальной пенитенциарной службы. Пищу будет принимать от семьи, которую принесут или они сами, или адвокат, система может ее проверять. Еще назвал несколько медсестер, которым доверяет, и они могут приносить ему питание", - перевел его слова в эфире телекомпании "Мтавари архи" корреспондент "Кавказского узла".

Сам Саакашвили 15 декабря распространил письмо, в котором заявил, что грузинская система проявила себя, обратив внимание, что они в одной стране мира не происходит такой "дикости". "Чтобы со мной не случилось, в этом меньше всего будут виноваты врачи", - говорится в письме Саакашвили, обнародованном на его официальной странице в одной из социальных сетей.

Офис омбудсмена счел нарушением прав Саакашвили обнародование видео из клиники

Поздно вечером 14 декабря Специальная пенитенциарная служба обнародовала видеозаписи пребывания Михаила Саакашвили в гражданской клинике, сделанные камерами наблюдения в период с октября по декабрь, а также без указания даты и времени съемки. Власти аргументировали распространение видео тем, что Саакашвили симулирует свое плохое состояние. Из видео следует, что в октябре Саакашвили самостоятельно передвигался по палате. Также на кадрах видно, как он, лежа в постели, ругается с медперсоналом и два раза падает с кровати. На короткой видеозаписи от 12 декабря заметно похудевший Саакашвили передвигается по палате, используя ходунки.

В аппарате Народного защитника назвали распространение этих видеозаписей нарушением прав Саакашвили, так как нет было его согласия на их распространение. В связи с этим аппарат омбудсмена начал изучать это дело.

Депутаты парламента от оппозиции объявили голодовку

В связи с распространением видеозаписей о пребывании Саакашвили в клинике, во второй половине дня 15 декабря трое представителей партии, учрежденной Саакашвили, - "Единое национальное движение", объявили голодовку, которая будет проходить в здании парламента. В акции принимают участие Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдула Исмаилов.

"Из видеозаписи, распространенной властями, видно, что делают власти Грузии для доведения до смерти третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Никто не останется равнодушным, мы к этому не отнесемся равнодушно", - заявил Киркитадзе в беседе с корреспондентом «Кавказского узла».

Он заявил, что акции протеста с требованием обеспечения лечения Саакашвили будут проводится как в здании парламента, так и за его пределами.

"Я не могу смотреть, как президент Саакашвили умирает в тюрьме, и не сделать все возможное, чтобы спасти его. Поэтому я начинаю голодовку, пока у президента Саакашвили не появится шанс спасти свою жизнь и здоровье", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Цитлидзе в эфире "Мтавари архи".

Депутаты парламента обсуждают и возможность других действий, в частности, уйти из парламента.

Оставить парламент— это не выход из ситуации, считает член "Лело" Саломе Самадашвили."Если сегодня у оппозиции нет никакой другой идеи, никакого плана, кроме как уйти из парламента, то дело Михаила Саакашвили очень серьезное, потому что выход из парламента в данном конкретном случае явно не принесет никаких результатов", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова депутата в эфире телекомпании "Пирвели".

Вопрос с лечением Михаила Саакашвили может быть положительно решен только при единстве оппозиции, которая объявит уличные акции, уверен один из лидеров "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.

"Мы видим единственное решение - много граждан Грузии на улицах", - сказал Манджгаладзе в эфире телекомпании.

Саакашвили уже дважды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней, с момента ареста 1 октября 2021 года до 20 ноября 2021 и вторая — 20 дней, с 21 февраля по 10 марта этого года. Ранее защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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