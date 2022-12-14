Саакашвили отказался от голодовки по просьбе депутатов Европарламента

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Михаилу Саакашвили или освободить его. Однако заседание было перенесено на 14 декабря, чтобы подготовиться к дистанционному участию подсудимого в процессе по ходатайству защиты. Оппозиционеры и активисты пришли сегодня на акцию солидарности к зданию Тбилисского горсуда. Пенитенциарная служба не смогла обеспечить участие бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в заседании в онлайн-режиме, в связи с чем процесс был перенесен на 22 декабря. После этого Саакашвили сообщил о начале голодовки с требованием обеспечить ему участие в процессе хотя бы по видеосвязи.

Саакашвили уже дважды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней, с момента ареста 1 октября 2021 года до 20 ноября 2021 и вторая — 20 дней, с 21 февраля по 10 марта этого года. Ранее защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Михаил Саакашвили принял решение отказаться от голодовки после просьбы депутатов Европарламента, сообщил его адвокат Вахтанг Барамашвили. "Европарламентарии категорически просят меня прекратить голодовку, чтобы не давать повода соответствующим службам утверждать, будто я сам причиняю себе вред", —зачитал адвокат заявление бывшего президента Грузии.

Саакашвили указал, что, депутаты Европарламента обещают мобилизовать все дипломатические усилия для обеспечения защиты его "минимальных прав".

"Я болен не потому, что не ел специально, а потому что отравлен и много месяцев был жертвой неправильного лечения", — процитировало сегодня выдержку из письма бывшего президента Грузии сегодня агентство "Новости Грузия".

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