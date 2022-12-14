Саакашвили после переноса суда объявил голодовку

14 декабря 2022, 17:52

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о голодовке с требованеим обеспечить ему хотя бы онлайн участие в судебном процессе, на котором рассматривается возможность его освобождения.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Михаилу Саакашвили или освободить его. Однако заседание было перенесено на 14 декабря, чтобы подготовиться к дистанционному участию подсудимого в процессе по ходатайству защиты. Оппозиционеры и активисты пришли сегодня на акцию солидарности к зданию Тбилисского горсуда. Пенитенциарная служба не смогла обеспечить участие бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в заседании в онлайн-режиме, в связи с чем процесс был перенесен на 22 декабря.

Саакашвили уже дважды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней, с момента ареста 1 октября 2021 года до 20 ноября 2021 и вторая — 20 дней, с 21 февраля по 10 марта этого года. Ранее защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья: из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

После переноса судебного заседания Михаил Саакашвили объявил голодовку, требуя своего участия в процессе. Его письмо зачитал адвокат Шалва Хачапуридзе. Третий президент Грузии указал, что осознает все риски голодовки, но будет проводить ее, пока не получит твердые гарантии своего участия в процессе.

"Сегодня мне было отказано в самом элементарном праве - присутствовать на собственном суде, это нарушение всех грузинских и международных норм. Поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста, голодовке. Конечно, я осознаю все риски, учитывая мое нынешнее состояние здоровья, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердые гарантии включения по видеосвязи на собственное судебное разбирательство. Всем издевательствам и унижениям есть предел", - перевел корреспондент "Кавказского узла" зачитанное в эфире "Рустави 2" адвокатом письмо третьего президента Грузии.

Депутат парламента от партии "Граждане" Алеко Элисашвили отметил, что состояние здоровья Саакашвили - это неординарная проблема.

"Состояние здоровья Саакашвили беспокоит многих людей как в нашей стране, так и во всем мире. Эти дебаты (в Европарламенте) являются доказательством того, что Саакашвили не обычный заключенный, и состояние его здоровья не является обычным вопросом", - заявил депутат в эфире телекомпании.

13 декабря в Европарламенте прошли дебаты по соглашению об ассоциации между Грузией и ЕС, во время которых были даны критические оценки ситуации в Грузии. В том числе прозвучали призывы перевести бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу и освободить гендиректора оппозиционного телеканала «Мтавари Архи» Нику Гварамию, сообщило сегодня агентство "Новости Грузия".

Европарламентарии выразили поддержку Саакашвили, указала депутат парламента Грузии Саломе Самадашвили.

"То, что мы видели вчера в Европарламенте, означает, что если "Грузинская мечта» будет продолжать в том же духе, Грузия не только не получит статус кандидата, но и будет более изолирована от Евросоюза, Запада и будет более сильно подвержена политическому и экономическому влиянию России", — перевел корреспондент "Кавказского узла" ее слова в эфире телекомпании.

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