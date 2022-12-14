Суд по делу Михаила Саакашвили перенесен

14 декабря 2022, 12:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Пенитенциарная служба не смогла обеспечить участие бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в заседании в онлайн-режиме, в связи с чем процесс был перенесен.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Михаилу Саакашвили или освободить его. Однако заседание было перенесено на 14 декабря, чтобы подготовиться к дистанционному участию подсудимого в процессе по ходатайству защиты. Оппозиционеры и активисты пришли сегодня на акцию солидарности к зданию Тбилисского горсуда.

Суд над Михаилом Саакашвили перенесен на 22 декабря, в связи с тем, что Пенитенциарная служба не смогла обеспечить его дистанционное участие в процессе, сообщает со ссылкой на судью Георгия Аревадзе "Рустави 2".

Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе обвинил Министерство юстиции в том, что Саакашвили "снова не дали возможности присутствовать и участвовать в собственном процессе", передает телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрела корреспондент "Кавказского узла".

Судья Георгий Аревадзе удовлетворил ходатайство адвоката о передаче защите всех видеоматериалов, свидетельствующих о состоянии Саакашвили. В частности, Шалва Хачапуридзе запросил все видеоматериалы с 1 октября 2021 года по 14 декабря 2022 года. "Соответствующему отделу Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции поручено передать видеоматериалы в отношении Михаила Саакашвили", - сказал Аревадзе в эфире "ТВ Формула".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.