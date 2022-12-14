Сторонники Саакашвили собрались у здания суда в Тбилиси

14 декабря 2022, 10:59

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Оппозиционеры и активисты пришли на акцию солидарности у здания Тбилисского горсуда, где запланировано заседание по делу Михаила Саакашвили.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря Тбилисский горсуд должен был решить, отсрочить исполнение приговора Михаилу Саакашвили или освободить его. Однако заседание было перенесено на 14 декабря, чтобы подготовиться к дистанционному участию подсудимого в процессе по ходатайству защиты.

Во дворе Тбилисского горсуда сегодня собрались соратники Михаила Саакашвили, представители различных партий и активисты. Они выражают солидарность с бывшим президентом и призывают власти перевезти Саакашвили на лечение за границу, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

На сегодняшнем заседании планируется допросить двух экспертов, сообщил адвокат Саакашвили адвокат Шалва Хачапуридзе. "По правилам, они должны привлекаться дистанционно, судья поставил задачу Пенитенциарной службе. Мы рассчитываем, что суд разделит нашу позицию - либо отпустить, либо отсрочить назначенное исполнение наказания", - сказал адвокат в эфире телеканала "Рустави 2", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Хачапуридзе добавил, что 13 декабря посетил подзащитного в клинике. "Я застал его в очень тяжелом положении, он был в полуотключенном состоянии, и мне потребовалось некоторое время, чтобы привести его в чувство", - рассказал адвокат.

Напомним, 30 ноября брат Саакашвили сообщил, что состояние здоровья бывшего президента ухудшилось, и он уже не может самостоятельно передвигаться. Члены консилиума, которые посетили 4 декабря Саакашвили в клинике, заявили, что состояние его здоровья ухудшилось, несмотря на лечение. Консилиум рекомендовал перевести Саакашвили на лечение в зарубежную клинику, указав, что его жизнь в опасности.

Ранее защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья: из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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