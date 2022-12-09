Суд по делу Саакашвили перенесен на фоне акции его сторонников

09 декабря 2022, 15:12

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Тбилисский горсуд перенес на 14 декабря заседание по делу Михаила Саакашвили, чтобы подготовиться к дистанционному участию подсудимого в процессе. Свое решение суд озвучил на фоне акции оппозиционеров, пришедших поддержать бывшего президента.

Как писал "Кавказский узел", на сегодня было назначено заседание суда, который должен решить, отсрочить исполнение приговора Михаилу Саакашвили или освободить его.

Судебный процесс об отсрочке наказания был назначен на 9 декабря, адвокаты обратились в суд 2 декабря и высказывали недовольство тем, что Специальная пенитенциарная служба затягивает пересылку суду документов Саакашвили, сообщил один из его адвокатов Шалва Хачапуридзе.

Адвокаты Михаила Саакашвили подали суду ходатайство о дистанционном участии подсудимого в суде, и судья перенес заседание на 10 мск 14 декабря, чтобы обеспечить техническую возможность удовлетворить просьбу защиты, а также ознакомиться с дополнительными материалами дела.

"Мы получили письмо, согласно которому врач не считает целесообразным транспортировать Михаила Саакашвили в суд, назначенный на 9 декабря 2022 года, по состоянию его здоровья", - сказал судья Георгий Аревадзе в эфире телеканала "Рустави 2", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

К началу заседания во дворе городского суда собрались члены «Единого национального движения» и других оппозиционных партий. Они отметили, что их дальнейшие планы будут зависеть от решения суда, и оппозиционеры готовы использовать все средства для достижения своей цели – перевода Саакашвили на лечение в зарубежную клинику.

"Если суду будет предоставлена возможность юридически решить этот вопрос - есть всевозможные доказательства, заключения врачей, экспертов, профессионалов, которые должны обеспечить передачу президента Саакашвили в третью страну, где ему будет предоставлена возможность лечиться, и его здоровью и жизни ничего не будет угрожать. Будем надеяться, что суд будет свободен от политического влияния", - сказал до решения суда депутат Национального собрания Леван Хабеишвили в эфире телеканала "Пирвели", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

Мать Саакашвили Джули Аласания, пришедшая к зданию горсуда, выразила опасение состоянием сына. "Я не знаю, кто принимает [решение о переносе заседания], на каком уровне и как это произошло. Времени откладывать не так много, но проблема в том, что мой сын находится в таком тяжелом состоянии, что в любой момент может произойти что-то плохое", - сказала в эфире телеканала "Мтавари архи" Джули Аласания, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 30 ноября брат Саакашвили сообщил, что состояние здоровья бывшего президента ухудшилось, и он уже не может самостоятельно передвигаться. Члены консилиума, которые посетили 4 декабря Саакашвили в тбилисской клинике, заявили, что состояние его здоровья ухудшилось, несмотря на лечение. Консилиум рекомендовал перевести Саакашвили на лечение в зарубежную клинику, указав, что его жизнь в опасности. Глава правительства Ираклий Гарибашвили пообещал, что Саакашвили отбудет полный срок заключения в Грузии. Он выразил мнение, что требования сторонников Саакашвили о переводе на лечение за границу преследуют цель освободить бывшего президента из-под стражи.

Ранее защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья: из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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