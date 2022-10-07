Здоровье Саакашвили встревожило его сторонников

07 октября 2022, 09:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Властям следует разрешить иностранному врачу завершить обследование Михаила Саакашвили, заявили родственники и сторонники политика после ухудшения его самочувствия. Состояние здоровья бывшего президента Грузии угрожает его жизни, предупредил невролог.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября участники акции у здания Минздрава Грузии заявили, что власти препятствуют осмотру Саакашвили иностранным врачом, чтобы у защиты не было оснований требовать отсрочки отбывания наказания или перевода на лечение за границу. Адвокат политика Шалва Хачапуридзе сообщил, что защита предоставила Минздраву дополнительную документацию о квалификации врача, а также проинформировала о ситуации омбудсмена Грузии, посольства США и Украины.

В конце августа двое иностранных врачей получили временную лицензию от Минздрава Грузии и осмотрели Михаила Саакашвили. Иностранные специалисты должны установить, является ли Саакашвили тяжелобольным и мешает ли ему заболевание отбывать наказание, сказал адвокат политика. В сентябре Минздрав Грузии отказался допустить к Саакашвили американских врачей, потребовав подтвердить их квалификацию.

Состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшилось 6 октября, после недомогания, которое он почувствовал накануне на фоне стресса при проведении судебного заседания в его палате. В частности, Саакашвили беспокоит высокое артериальное давление и высокая температура, он не может принимать пищу и лекарства, теряет равновесие при самостоятельной ходьбе по палате. После известия об ухудшении его самочувствия в клинике собрались родные и соратники Саакашвили, передал поздно вечером 6 октября корреспондент "Кавказского узла", посмотревший сюжет телекомпании «Мтавари архи».

При этом врач из США, лауреат Нобелевской премии, специально прибывший в Тбилиси для осмотра Саакашвили, несколько дней не может получить лицензию Минздрава, в связи с чем отложил свой отъезд из страны, следует из телесюжета.

"Мы категорически требуем впустить эксперта (американского врача), чтобы как можно быстрее сделали соответствующее медицинское заключение, на основании которого мы обратимся в суд – время не терпит. Единственный выход – отсрочка наказания и перевод Михаила Саакашвили на лечение за границу. Мы уже видим, что состояние его здоровья ухудшается, систематически высокое артериальное давление и он себя плохо чувствует", - сказал брат политика Георгий.

Состояние Саакашвили угрожает его жизни и несет риск инвалидности, указал невролог Отар Тоидзе, один из врачей консилиума, наблюдающего за состоянием здоровья бывшем президента.

Прибывшие в клинику после известия об ухудшении состояния Саакашвили представители учрежденной им партии «Единое национальное движение» также потребовали предоставить иностранным врачам возможность завершить его обследование, так как от этого зависят сроки составления медицинского заключения.

"Необходимо решить вопрос допуска врача и дать ему возможность оценить положение, составить квалифицированное медицинское заключение, на основании которого суд после рассмотрения примет решение, будет ли он переведен в третью страну на лечение, исходя из его состояния здоровья", - сказала депутат парламента от ЕНД Екатерина Херхеулидзе.

Накануне специально приглашенный врач, невролог из США Шахин Лахан обследовал Саакашвили в клинике и указал на острый дефицит «жизненно важных препаратов». "Был проведен целый ряд обследований, начиная от позвоночника и функционирования мозга, все эти обследования показывают острый дефицит жизненно важных препаратов... Мы скоро постараемся дать ответ, почему он находится в таком положении, и очень скоро будет принято разумное решение, что послужит спасению его жизни", - сказал Лахан.

Ранее представитель неправительственной организации "Бывшие политзаключенные за права человека", адвокат Гела Николаишвили сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что законодательство оговаривает условия проведения лечения заключенного вне исправительного учреждения. В частности, защита должна представить суду заключение медицинской экспертизы, указывающей на тяжелое заболевание, не поддающееся лечению в тюрьме. На основании этого заключения суд принимает решение, рассмотрев также позиции пенитенциарной службы и ее медицинского департамента. В случае удовлетворения ходатайства, суд на год делает отсрочку наказания для проведения курса лечения, при необходимости через год, по истечении этого срока, процедура повторяется, пояснил он.

Законодательство Грузии позволяет адвокатам Михаила Саакашвили привлекать к участию в деле любых специалистов, в том числе из США. Защита политика продвигает стратегию, чтобы вывезти его на лечение за границу, но власти Грузии не позволят им этого сделать, а против их решения вряд ли пойдет какой-либо судья в стране, предположили в июле опрошенные "Кавказским узлом" грузинские юристы.

Напомним, Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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