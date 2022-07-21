Юристы сочли минимальным влияние судмедэкспертов из США на дело Саакашвили

21 июля 2022, 09:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Законодательство Грузии позволяет адвокатам бывшего президента Михаила Саакашвили привлекать к участию в деле любых специалистов, в том числе из США. Защита политика продвигает стратегию, чтобы вывезти его на лечение за границу, но власти Грузии не позволят им этого сделать, а против их решения вряд ли пойдет какой-либо судья в стране, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские юристы.

Как сообщал "Кавказский узел", перевести бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение в зарубежную клинику потребовали его сторонники после того, как 27 апреля врачи заявили об ухудшении здоровья политика. 12 мая Саакашвили перевели из руставской тюрьмы на обследование в клинику "Вивамед" в Тбилиси. 14 мая власти Грузии исключили перевод Саакашвили на лечение за границу. 18 июля стало известно, что родственники Саакашвили добились привлечения к его делу судмедэкспертов из США.

21 февраля Саакашвили объявил о новой бессрочной голодовке с требованием обеспечить ему надлежащее лечение, но 10 марта прервал акцию, а 13 марта сообщил, что врачи в Тбилиси обследовали его и подтвердили наличие тяжелых заболеваний. Выступая 20 апреля в суде, Саакашвили попросил о помощи врача. Судья обязала пенитенциарную службу оказывать политику помощь, адекватную его состоянию, но отклонила ходатайство с просьбой допустить к нему врачей.

Хотя семья Саакашвили и добилась привлечения к его делу судмедэкспертов из США, однако ключевую роль в исходе дела сыграет судья, отметил председатель Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатиашвили.

"Согласно грузинскому законодательству, сторона защиты имеет право обратиться к тем специалистам, которых они сочтут наиболее подходящими для себя. Однако в дальнейшем судьбу подсудимого определит судья", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Тбилисский городской суд может принять результаты экспертизы без того, чтобы обращаться к Национальному бюро судебной экспертизы имени Самхараули, отметил юрист Гела Николаишвили. "Судьи могут принять как заключение американских специалистов, так и заключение грузинских специалистов. Но экспертиза недостаточна для освобождения осужденного. Результаты экспертизы рассматривает суд, и судья допрашивает экспертов на судебном заседании", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Гела Николаишвили указал, что суд исследует не только достоверность заключения врачей о состоянии подсудимого, но и условия в грузинских больницах. "Помимо специалистов, проводивших исследование, суд допрашивает также и представителей медицинского департамента по поводу наличия в системе условий для лечения больного. И только после этого принимает решения на освобождение или перенос исполнения наказания. Так что, если эти два условия (тяжесть заболевания и неадекватные условия для лечения не соблюдены), то суд может отказать", – пояснил Николаишвили.

"Судья может принять решение на основании экспертизы и показаний экспертов. Грузинское законодательство позволяет сменить меру пресечения с содержания в тюрьме на домашний арест или освобождение под залог, или с ограничением передвижения", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" другой юрист – Дито Нозаидзе.

Для того чтобы отпустить Саакашвили на лечение за границу, сторона защиты должна предоставить, во-первых, доказательства, что условия здравоохранения внутри Грузии не позволяют поправить здоровье подсудимого, а во-вторых, то что за границей есть соответствующее требованиям медицинское учреждение, объяснил он. "Обязательно должна быть представлена клиника, которая имеет право заниматься расследованием", – подчеркнул Нозаидзе.

Заключение американских специалистов о психологическом состоянии Саакашвили может иметь три последствия, отметил Нозаидзе. "Первое. Если комиссия докажет, что на момент совершения преступления подсудимый был невменяемым, то его должны освободить. Второе. Если докажут, что подсудимый страдает психическим заболеванием, которое угрожает окружающим, или он способен нанести вред самому себе, то судья может перевести его только в государственную психиатрическую клинику. И третье. Если докажут, что у подсудимого развилось какое-то психическое заболевание, которое угрожает его жизни, но не угрожает окружающим, то его должны будут перевести в ту клинику, которая способна оказать ему помощь", – рассказал Нозаидзе.

По мнению Зазы Хатиашвили, суд в Грузии вряд ли освободит Саакашвили. "Он сам виноват в том, что попал под контроль этой системы. Он во время своего правления выстроил репрессивную правоохранительную систему, которая расправилась с тремя процентами адвокатского корпуса – более 150 адвокатов Грузии побывали в тюрьме. А нынешние власти оказались ничем не лучше – они переняли эту систему для расправы над политическими оппонентами. Поэтому я не верю, что принимая политическое решение об освобождении Саакашвили, хотя бы один судья в Грузии осмелится это сделать без прямого указания Бидзины Иванишвили", – заявил Хатиашвили.

Все решения грузинского суда могут быть обжалованы в ЕСПЧ, отметил, в свою очередь, Нозаидзе. "Не только итоговые решения о виновности или невиновности, но и любые решения судьи могут быть обжалованы в ЕСПЧ, в том числе и о мере пресечения", – сказал юрист.

Также он полагает, что стратегия адвокатов Саакашвили сводится к тому, чтобы вывезти его на лечение заграницу. "Пока подсудимый находится на лечении, адвокат имеет право требовать перерыва в процессе и судья может принять решение о новом заседании через несколько месяцев. Иное дело, когда подсудимый не является на заседания по неуважительной причине, и тогда суд проходит заочно, решения принимаются без присутствия обвиняемого", – подчеркнул Нозаидзе.

"Конечно, Саакашвили, согласно шестой статье Конвенции о правах человека Европы (право на справедливый суд), имеет право обжаловать решение о своем освобождении", – отметил также Заза Хатиашвили.

Напомним, в Грузию Михаил Саакашвили вернулся в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

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