Сторонники Саакашвили потребовали допустить к политику американского врача

04 октября 2022, 22:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти препятствуют осмотру иностранным врачом третьего президента Грузии Саакашвили, чтобы у защиты не было оснований требовать для политика отсрочки отбывания наказания или перевода на лечение за границу по состоянию здоровья, заявили участники акции у здания Минздрава в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа двое иностранных врачей получили временную лицензию от Минздрава Грузии и осмотрели Михаила Саакашвили. Иностранные специалисты должны установить, является ли Саакашвили тяжелобольным и мешает ли ему заболевание отбывать наказание, сказал адвокат политика. В сентябре Минздрав Грузии отказался допустить к Саакашвили американских врачей, потребовав подтвердить их квалификацию.

Заболевание Михаила Саакашвили прогрессирует, и его состояние вызывает опасения за жизнь политика, рассказал невролог центра "Эмпатия", посетивший бывшего президента Грузии. Врачи из США и Швейцарии подключатся к обследованию Саакашвили, сообщил его адвокат 10 августа.

Акция протест прошла сегодня у министерства здравоохранения в Тбилиси, на нее собралось несколько десятков человек. Участники акции потребовали допустить в больницу к политику иностранных специалистов, сообщили "Новости-Грузия".

Они пришли с плакатами с надписями: «Прекратите политическое преследование Саакашвили», «За жизнь Миши», «Допустите авторитетного медицинского эксперта».

Глава «Единого национального движения» Ника Мелия заявил, что недопуск врача – личное распоряжение основателя «Грузинской мечты». Участники акции считают, что, не допуская до Саакашвили иностранного врача, власти намерено мешают подготовке медицинских заключений в отношении политика, на основании которых защита планирует добиваться отсрочки отбывания наказания или отправки политика за рубеж на лечение.

Сторонники Саакашвили пригрозили, что это предупредительная акция, и если позиция Минздрава не изменится, они продолжат протестовать.

Адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что защита политика предоставила Минздраву дополнительную документацию о подтверждении квалификации врача, а также проинформировала о ситуации омбудсмена Грузии, посольства США и Украины.

Законодательство Грузии позволяет адвокатам бывшего президента Михаила Саакашвили привлекать к участию в деле любых специалистов, в том числе из США. Защита политика продвигает стратегию, чтобы вывезти его на лечение за границу, но власти Грузии не позволят им этого сделать, а против их решения вряд ли пойдет какой-либо судья в стране, считают опрошенные "Кавказским узлом" в июле грузинские юристы.

"Кавказский узел" также писал, что ранее Саакашвили заявил, что россияне, уехавшие после объявление частичной мобилизации в Грузию, создают угрозу безопасности страны, им нужно постоянно напоминать, что они оккупанты, и стимулировать их выезжать в другие страны.

Напомним, что Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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