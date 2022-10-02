Саакашвили назвал приехавших после объявления мобилизации россиян оккупантами

02 октября 2022, 06:39

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Россияне, уехавшие после объявление частичной мобилизации в Грузию, создают угрозу безопасности страны, им нужно постоянно напоминать, что они оккупанты, и стимулировать их выезжать в другие страны, заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Как писал "Кавказский узел", после объявления о частичной мобилизации в Северной Осетии выстроилась длинная очередь автомобилей к границе с Грузией. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури 27 сентября указал, что КПП "Казбеги - Верхний Ларс" работает "на пределе", но у Грузии нет причин закрывать границу с Россией. 28 сентября активисты движения "Дроа" хотели провести акцию протеста против въезда в Грузию россиян, но полиция не позволила им приблизиться к границе. 1 октября журналист Заур Фарниев опубликовал видео об отсутствии пробок на Верхнем Ларсе, из ролика следует, что на КПП "Верхний Ларс" в очереди стоят только большегрузы.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 1 октября написал на своей странице в соцсети Facebook*, что не осуждает решение властей страны о допуске граждан России, которые уезжают из-за частичной мобилизации. Он высказал мнение, что чем больше россиян приедут в Грузию, тем меньше погибнет украинцев.

Однако он отметил также, что для Грузии массовый приезд россиян "создает большую демографическую опасность" и "серьезные проблемы с безопасностью". По мнению Саакашвили, нужно создавать "стимулы", чтобы россияне, используя Грузию для транзита, "максимально выезжали в Турцию и другие страны".

"Грузинское гражданское общество должно все время напоминать новоприбывшим, что они - оккупанты и жестко следить, чтобы они не приобретали грузинские паспорта, чтобы лишить их возможности вмешиваться во внутреннюю политику Грузии", - написал он.

Напомним, что Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.