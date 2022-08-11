Невролог назвал критическим состояние Саакашвили

11 августа 2022, 09:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Заболевание Михаила Саакашвили прогрессирует, и его состояние вызывает опасения за жизнь политика, рассказал невролог центра "Эмпатия", посетивший бывшего президента Грузии. Врачи из США и Швейцарии подключатся к обследованию Саакашвили, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", сторонники Михаила Саакашвили потребовали перевести его на лечение в зарубежную клинику после того, как 27 апреля врачи заявили об ухудшении здоровья политика. 10 мая власти Грузии предложили перевести Саакашвили в больницу в Тбилиси для обследования, но он отказался. Однако 12 мая Саакашвили перевели из руставской тюрьмы в тбилисскую клинику "Вивамед", после чего власти Грузии исключили перевод Саакашвили на лечение за границу. В июле родственники Саакашвили добились, чтобы к его делу подключились судебно-медицинские специалисты из США, которые займутся проведением судебно-медицинской и психиатрической экспертиз.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

О заметном ухудшении состояния Саакашвили невролог центра "Эмпатия" Отар Тоидзе сообщил после посещения бывшего президента в клинике "Вивамед". "Почти месяц мы не навещали [Михаила Саакашвили]... Между первым и последним моим посещением Михаила Саакашвили есть драматическая разница. Он был человеком, у которого не было затруднения с речью, не было затруднения с ходьбой в той степени, какая есть сегодня... Это заболевание третьей степени тяжести, предпоследней, то есть стадия перед смертью", - процитировал 10 августа Отара Тоидзе "ИнтерпрессНьюс".

По словам Тоидзе, группа врачей центра "Эмпатия" в ближайшие дни посетит Саакашвили, чтобы составить отчет о состоянии его здоровья "с объективной оценкой", пишет издание.

Эксперты из США и Швейцарии подключатся к проверке состояния здоровья Михаила Саакашвили, сообщил 10 августа его адвокат Шалва Хачапуридзе. "Из США прибудут психиатр, невролог и гастроэнтеролог, а также один эксперт в области прав человека, судебно-медицинский эксперт и еще один судебно-медицинский эксперт из Швейцарии. Может, еще кто-то добавится. Они навестят Михаила Саакашвили", - сказал он.

По словам Хачапуридзе, визит врачей рассчитан на два дня, но бывшему президенту могут потребоваться дополнительные обследования, передает ТАСС.

Напомним, 21 февраля Саакашвили объявил о новой бессрочной голодовке с требованием обеспечить ему надлежащее лечение, но 10 марта прервал акцию, а 13 марта сообщил, что врачи в Тбилиси обследовали его и подтвердили наличие тяжелых заболеваний. Выступая 20 апреля в суде, Саакашвили попросил о помощи врача. Судья обязала пенитенциарную службу оказывать политику помощь, адекватную его состоянию, но отклонила ходатайство с просьбой допустить к нему врачей.

В июне суд решил проводить выездные заседания по делу Саакашвили в клинике, где он проходит лечение. Защита заявила, что состояние здоровья политика не позволяет ему отстаивать свои права.

30 июля адвокат Валерий Гелбахиани сообщил, что его подзащитный Михаил Саакашвили решил уйти из грузинской политики и покинуть основанную им партию "Единое национальное движение". По словам адвоката, Саакашвили решил заняться здоровьем.

Заявление об уходе Саакашвили из "Единого национального движения" не соответствует действительности и озвучено в рамках стратегии защиты, предположил председатель партии Ника Мелия. "У юристов есть своя работа, и они делают ее хорошо, потому что там они профессионалы, но что касается Михаила Саакашвили и "Национального движения", то Саакашвили является основателем "Национального движения", неотъемлемой частью "Национального движения", - сказал он.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". Новости о событиях вокруг суда над политиком собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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