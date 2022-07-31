Мелия опроверг информацию об уходе Саакашвили из ЕНД

31 июля 2022, 15:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Заявление адвоката об уходе Михаила Саакашвили из основанного им "Единого национального движения" не соответствует действительности и озвучено в рамках стратегии защиты, предположил председатель партии Ника Мелия.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля адвокат Валерий Гелбахиани сообщил, что его подзащитный Михаила Саакашвили решил уйти из грузинской политики и покинуть основанную им партию "Единое национальное движение". По словам адвоката, Саакашвили решил заняться здоровьем.

27 апреля врачи заявили об ухудшении здоровья бывшего президента Грузии, и сторонники Саакашвили потребовали перевести его на лечение в зарубежную клинику. 12 мая Саакашвили перевели из руставской тюрьмы на обследование в тбилисскую клинику "Вивамед", а 14 мая власти Грузии исключили возможность перевода Саакашвили на лечение за границу. 18 июля стало известно, что родственники Саакашвили добились привлечения к его делу судмедэкспертов из США.

Информация о том, что Михаил Саакашвили намерен уйти из "Единого национального движения", не соответствует действительности, заявил председатель партии Ника Мелия.

"Это не так. У защиты своя стратегия – это адвокаты, люди. Тогда, получается, что весь процесс многомесячного общения мы лгали друг другу, или я Мише, или Миша мне? Это стратегия защиты. […] У юристов есть своя работа, и они делают ее хорошо, потому что там они профессионалы, но что касается Михаила Саакашвили и «Национального движения», то Саакашвили является основателем «Национального движения», неотъемлемой частью «Национального движения»", - приводит сегодня слова Мелии издание SOVA.

Напомним, Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста он проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

21 февраля Саакашвили объявил о новой бессрочной голодовке с требованием обеспечить ему надлежащее лечение, но 10 марта прервал акцию, а 13 марта сообщил, что врачи в Тбилиси обследовали его и подтвердили наличие тяжелых заболеваний. Выступая 20 апреля в суде, Саакашвили попросил о помощи врача. Судья обязала пенитенциарную службу оказывать политику помощь, адекватную его состоянию, но отклонила ходатайство с просьбой допустить к нему врачей.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". Новости о событиях вокруг суда над политиком собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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