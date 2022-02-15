Саакашвили ограничен в праве видеться с родными

15 февраля 2022, 07:15

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Администрация тюрьмы в Рустави запретила членам семьи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили посещать его чаще одного раза в месяц.

Как писал "Кавказский узел", судебный процесс по делу Михаила Саакашвили, обвиненного в незаконном пересечении границы Грузии, проходит в Тбилисском горсуде. При этом к Саакашвили, который после возвращения в страну провел длительную голодовку, не допускают личного врача, что нарушает права арестованного, рассказал 19 января "Кавказскому узлу" адвокат политика. 4 февраля Михаил Саакашвили и его защита попросили судью обязать Пенитенциарную службу пустить к арестованному политику личного врача, но суд не удовлетворил ходатайство. Сторонники бывшего президента Грузии пришли к зданию суда, чтобы поддержать его.

14 февраля Михаил Саакашвили написал на своей странице в соцсети Facebook, что его право на свидание с родными ограничено. "В воскресенье зашел скучающий работник режима и объявил мне, что свидания с членами семьи, которые предполагают часовое общение по телефону через стекло, теперь будут не раз в неделю, а раз в месяц", - написал он (перевод "Кавказского узла").

При этом бывший президент обвинил в этом основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили и связал с решением прокуратуры Украины, которая 10 февраля официально признала Саакашвили потерпевшим. "Я с таким никогда не сталкивался", - отметил оппозиционный политик, добавив: "Уверен, что это будет приобщено к делам, возбужденным украинской прокуратурой, или в освобожденной в ближайшее время Грузии".

По словам адвоката Саакашвили Беки Басилаи, у Саакашвили нет права пользоваться телефоном. "Сейчас стало известно и о том, что члены его семьи смогут посещать его не более одного раза в месяц, раньше их пускали к нему два-три раза", - приводит его слова ТАСС.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста политик проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии". Также на "Кавказском узле" размещена биографическая справка о третьем президенте Грузии.