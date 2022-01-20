Врачи призвали обеспечить Саакашвили психотерапию

20 января 2022, 01:42

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Михаил Саакашвили находится в депрессии, у него общая слабость и анемия, он не получает необходимую психологическую помощь, указали в своем заключении врачи консилиума, созданного по инициативе омбудсмена Грузии. К Саакашвили не допускают личного врача, это нарушение его прав, заявил адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2021 года после возвращения из больницы в руставскую тюрьму Михаил Саакашвили потребовал пустить к нему независимых врачей и обеспечить конфиденциальность встреч с адвокатами. Он пригрозил, что прибегнет к крайним формам протеста, если его требования не будут удовлетворены до конца января. В случае отказа Саакашвили может снова начать голодовку, сообщил 8 января его адвокат. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен 13 января принять участие в заседании Тбилисского горсуда по делу, в котором политик выступает в качестве обвиняемого в незаконном пересечении госграницы Грузии.

После возвращения в Грузию Саакашвили арестовали, так как ранее на родине он был заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет – по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Кроме того, прокуратура решила допросить бывшего президента по резонансному делу картографов. Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили в Грузии обвинениях рассказывается в биографической справке, опубликованной на "Кавказском узле".

Группа врачей консилиума, созданного 16 ноября 2021 года по инициативе омбудсмена Грузии, обнародовала 19 января заключение о состоянии Михаила Саакашвили.

Бывший президент Грузии пребывает в состоянии депрессии, посттравматическом стрессовом состоянии, его беспокоит общая слабость, анемия и симптоматика неврологического характера, к такому выводу пришел консилиум врачей. Саакашвили получает только медикаментозное лечение, оно фармакологически удовлетворительное, при этом ему не представляют рекомендованную консилиумом еще 25 ноября 2021 года психологическую помощь, говорится в заключении консилиума врачей, с которым ознакомился корреспондент "Кавказского узла".

"Эти проблемы вызваны спецификой заключения и контекстом конкретного заключенного. На этом этапе полноценная психологическая реабилитация менее реалистична. Группа (врачей) не видит других медицинских возможностей для улучшения состояния. В случае не проведения лечения состояние (Саакашвили) может ухудшиться", - сказано в заключении консилиума.

Один из врачей консилиума, невролог Тенгиз Цуладзе, пояснил, что психологическое состояние Саакашвили вызвано его пребываем в тюрьме, в связи с этим есть сомнения в эффективности проведения психологической помощи. Однако терапия должна быть проведена, считает он.

В рекомендации консилиума входят проведение психологической терапии Михаила Саакашвили, изменение его рациона питания, рекомендованы физическая активность и проведение ряда дополнительных обследований, в том числе МРТ.

В состав консилиума входят девять врачей. Среди врачей - анестезиолог-реаниматолог, специалист по внутренним болезням, кардиологи, гематолог, невролог, эндокринолог и другие специалисты, в том числе врач, работающий в аппарате омбудсмена. Пятеро из них посетили Саакашвили 11 января, после чего провели онлайн-консультацию еще с тремя врачами консилиума. Заключение о состоянии здоровья бывшего президента они составили на основании осмотра Саакашвили, изучения медицинской документации и бесед с лечащим врачом и медперсоналом. Однако консилиум делает только заключение о состоянии здоровья и проводит мониторинг курса лечения, не вмешиваясь в его процесс, сообщил аппарат омбудсмена.

Один из адвокатов Саакашвили Бека Басилая рассказал, что его подзащитный подвергается в тюрьме пыткам, негуманному отношению и психологическому давлению.

"Саакашвили сейчас не дают встретиться с его личным врачом. Такие встречи и консультации необходимы для его здоровья", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

В свою очередь представитель неправительственной организации "Бывшие политзаключенные за права человека" адвокат Гела Николаишвили сообщил, что законодательство позволяет личным врачам навещать заключенных в том числе и для проведения хирургических операций. При этом количество посещений не регламентировано.

"Личный врач допускается к заключенному для осмотра, определения курса лечения, определения и составления списка лекарств, составления медицинского заключения о состоянии здоровья. Можно даже пригласить личного врача-дантиста, чтобы вырвать зуб", - сказал Николаишвили корреспонденту "Кавказского узла".

Вопрос допуска личного врача к заключенному решает медицинский департамент Специальной пенитенциарной службы, основываясь на выводах личного врача. Врач должен предоставить департаменту свое заключение - согласен ли он на посещение, и необходимо ли оно, пояснил адвокат.