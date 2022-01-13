Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на заседании суда. Кадр видео прямого эфира https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/891972498150655

13 января 2022, 12:46

Саакашвили объявил о намерении участвовать в заседании суда

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен сегодня принять участие в заседании тбилисского горсуда по делу, в котором политик выступает в качестве обвиняемого в незаконном пересечении госграницы Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2021 года после возвращения из больницы в руставскую тюрьму Михаил Саакашвили потребовал пустить к нему независимых врачей и обеспечить конфиденциальность встреч с адвокатами. Он пригрозил, что прибегнет к крайним формам протеста, если его требования не будут удовлетворены до конца января. В случае отказа Саакашвили может снова начать голодовку, сообщил 8 января его адвокат.

После возвращения в Грузию Саакашвили был арестован, так как ранее на родине он был заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет – по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Кроме того, прокуратура решила допросить бывшего президента по резонансному делу картографов. Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили в Грузии обвинениях рассказывается в биографической справке, опубликованной на "Кавказском узле".

Михаил Саакашвили заявил, что намерен сегодня, 13 января, принять участие в заседании суда в Тбилиси по делу о незаконном пересечении им границы, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

Сторонники Саакашвили анонсировали в его поддержку акцию протеста около здания тбилисского горсуда, информировал сегодня на своем сайте телеканал "Формула".

Напомним, что Саакашвили заявил, что находится в Грузии, 1 октября 2021 года. Он был арестован в тот же вечер. 20 октября ему было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Также в незаконном пересечении границы обвинен Элгуджа Цомая. Кроме того, в оказании помощи Саакашвили обвиняют Георгия Нариманидзе, и служащего порта в Поти Зураба Цоцорию и его сына Шалву.

Материалы о прошедших в октябре муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили в Грузию собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021", а новости о событиях вокруг суда над политиком – на странице "Саакашвили под судом".

Примечание:

"Грузинская оппозиция возобновила акции за освобождение Саакашвили", "Обморок Саакашвили изменил план протестных акций", "Замглавы МВД Грузии заподозрен в пособничестве Саакашвили".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

13 января 2022, 12:49

13 января 2022, 12:33

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