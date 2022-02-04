Суд отклонил просьбу пустить врача к Саакашвили

04 февраля 2022, 12:56

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Михаил Саакашвили и его защита попросили судью обязать Пенитенциарную службу пустить к арестованному политику личного врача, но суд не удовлетворил ходатайство. Сторонники бывшего президента Грузии пришли к зданию суда, чтобы поддержать его.

Как писал "Кавказский узел", судебный процесс по делу Михаила Саакашвили, обвиненного в незаконном пересечении границы Грузии, проходит в Тбилисском горсуде. При этом к Саакашвили, который после возвращения в страну провел длительную голодовку, не допускают личного врача, что нарушает права арестованного, рассказал 19 января "Кавказскому узлу" адвокат политика.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста политик проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии". Также на "Кавказском узле" размещена биографическая справка о третьем президенте Грузии.

С ходатайством о допуске врача к Саакашвили обратились сегодня к суду адвокаты политика. Они попросили, чтобы суд обязал Специальную пенитенциарную службу впустить к арестованному врача, однако судья Нино Чахнашвили не удовлетворила их просьбу, сообщает сегодня ТАСС.

Сам Саакашвили сегодня уже выступил на заседании Тбилисского горсуда по делу о незаконном пересечении границы, после чего покинул зал заседаний. В своем выступлении он назвал судейский корпус "слугами [основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины] Иванишвили", на что ему было сделано устное замечание за неуважение к суду, информирует агентство.

Бывший президент также сегодня потребовал в суде, чтобы к нему пустили личного врача. Он отметил, что парикмахера вчера, 3 февраля, к нему впустили "без проблем", сообщает на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

"Позавчера я вызвал в тюрьму стилиста. Вчера этот стилист пришел и подстриг меня. Вот уже пять недель мой личный врач Ника Кипшидзе, приехавший из Нью-Йорка, каждый день пишет заявления, чтобы его допустили ко мне. Парикмахера пустили через день. По приказу Иванишвили ко мне уже пять недель не пускают врачей, это при тех условиях, когда у меня очень сильная слабость, впервые в моей жизни у меня серьезные проблемы с гипертонией, у меня очень сильная анемия, много других процессов, состояние ухудшается с каждым днем", - приводит телеканал сказанные в суде слова политика.

Сторонники Саакашвили пришли поддержать его

Перед заседанием у здания горсуда собрались несколько десятков сторонников Саакашвили и членов основанной им партии "Единое национальное движение". Они потребовали освободить политика, сообщают "Новости-Грузия".

"Главное наше требование - окончание политического преследования и освобождение третьего президента Грузии", - процитировало издание одного из участников акции Ираклия Павленишвили.

Инцидентов на митинге не было, при этом около здания суда была мобилизована полиция и выставлены металлические ограждения, пишет издание.

Напомним, обвинение в незаконном пересечении границы было предъявлено Саакашвили 20 октября 2021 года. За помощь Саакашвили обвинен Элгуджа Цомая - владелец квартиры, в которой скрывался бывший президент Грузии после возвращения в Тбилиси. В оказании помощи Саакашвили обвиняют также служащего порта в Поти Зураба Цоцорию и его сына Шалву.

Материалы о прошедших в октябре муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили в Грузию собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021", а новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".