Минздрав Грузии отказался допустить к Саакашвили американских врачей

09 сентября 2022, 19:02

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ведомство потребовало подтвердить квалификацию американских специалистов, приглашенных для подготовки заключения о состоянии здоровья третьего президента Грузии.

Как писал "Кавказский узел", двое иностранных врачей получили временную лицензию от Минздрава Грузии и осмотрели Михаила Саакашвили. Иностранные специалисты должны установить, является ли Саакашвили тяжелобольным и мешает ли ему заболевание отбывать наказание, сообщил адвокат политика.

Заболевание Михаила Саакашвили прогрессирует, и его состояние вызывает опасения за жизнь политика, рассказал невролог центра "Эмпатия", посетивший бывшего президента Грузии. Врачи из США и Швейцарии подключатся к обследованию Саакашвили, сообщил его адвокат 10 августа.

Двум американским врачам отказано в предоставлении временной лицензии для осмотра третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, в рамках подготовки медицинского заключения консилиумом врачей. Иностранных врачей пригласил Центр психологической реабилитации жертв пыток "Эмпатия", создавший альтернативный консилиум врачей по инициативе защиты Саакашвили.

Сегодня получено письмо от Минздрава Грузии об отказе в предоставлении временной лицензии. Ведомство потребовало предоставить дополнительной документации, на основании которой лицензия будет выдана, сообщила руководитель Центра Мириам Джишкариани.

"Сегодня получен официальный отказ по двум экспертам и вновь требуют подтверждения документами профессионального опыта. Те документы, которая переслала американская сторона, не удовлетворили Агентство государственного регулирования медицинской деятельности", - рассказала Джишкариани корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, запрос Минздрава будет передан американским врачам для предоставления ими дополнительных документов. Между тем, действия ведомства Джишкариани расценивает, как попытку намеренного затягивания процесса осмотра состояния здоровья Саакашвили.

Она напомнила, что консилиум врачей принял решение привлечь в осмотру Саакашвили четверых иностранных экспертов в области медицины. Двое из них получили временные лицензии и в конце августа провели судебно-психиатрическую экспертизу, состоящую из двух частей – ответов на вопросы, записанные на диктофон, и тесты. Кроме того, врач-психиатр ознакомится и с видеоматериалами, сделанными во время пребывания Саакашвили в тюрьме во время его этапирования.

Законодательство Грузии позволяет адвокатам бывшего президента Михаила Саакашвили привлекать к участию в деле любых специалистов, в том числе из США. Защита политика продвигает стратегию, чтобы вывезти его на лечение за границу, но власти Грузии не позволят им этого сделать, а против их решения вряд ли пойдет какой-либо судья в стране, считают опрошенные "Кавказским узлом" в июле грузинские юристы.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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