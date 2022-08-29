Дело Саакашвили усугубило внешнеполитические риски властей Грузии

29 августа 2022, 23:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Двое иностранных врачей получили временную лицензию от Минздрава Грузии и уже осмотрели Михаила Саакашвили. Запад не оставит без реакции подтверждение злоупотребления властью в отношении Саакашвили, указали местные аналитики.

Как писал "Кавказский узел", сегодня американский медицинский эксперт Эрик Голдсмит прибыл в тбилисскую клинику для обследования бывшего президента Михаила Саакашвили. Он и его коллеги должны пояснить, является ли Саакашвили тяжелобольным и мешает ли ему заболевание отбывать наказание, сообщил адвокат политика.

Заболевание Михаила Саакашвили прогрессирует, и его состояние вызывает опасения за жизнь политика, рассказал невролог центра "Эмпатия", посетивший бывшего президента Грузии. Врачи из США и Швейцарии подключатся к обследованию Саакашвили, сообщил его адвокат 10 августа.

Саакашвили посетили двое иностранных врачей

Временные лицензии сроком на шесть месяцев выданы двум иностранным врачам, приглашенным для осмотра состояния здоровья третьего президента Михаила Саакашвили, сообщило Министерство здравоохранения Грузии. Эксперты в области медицины из Швейцарии и США навестят Саакашвили в клинике и ознакомятся с медицинской документацией.

19 августа руководитель Центра психологической реабилитации жертв пыток "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что допуск иностранных специалистов в консилиум, созванный защитой Михаила Саакашвили, возможен лишь в том случае, если их лицензии признает Минздрав. Закон предусматривает лечение заключенных за границей, однако за все время не было представлено реальных доказательств тяжелых болезней Саакашвили и невозможности его лечения внутри страны, указал адвокат Гела Николаишвили.

Как сообщил один из адвокатов Саакашвили Шалва Хачапуридзе, сегодня третьему президенту Грузии провели судебно-психиатрическую экспертизу, состоящую из двух частей – ответов на вопросы, записанные на диктофон, и тесты. Кроме того, врач-психиатр ознакомится и с видеоматериалами, сделанными во время пребывания Саакашвили в тюрьме во время его этапирования.

«Заключение судебно-психиатрической экспертизы будет отправлено из США, и его включат в заключение экспертизы консилиума врачей», - сказал Хачапуридзе в эфире телекомпании «Мтавари архи».

В состоянии здоровья Саакашвили существенных изменений не наблюдается, сообщили в том же репортаже руководитель неправительственной организации "Центр психологической реабилитации жертв пыток "Эмпатия", создавшей консилиум врачей по инициативе защиты Саакашвили, Мариам Джишкариани и представитель консилиума невролог Отар Тоидзе.

«В состоянии здоровья существенных изменений нет, по-прежнему наблюдается снижение веса и мышечной массы тела. Проведение экспертизы продолжается, стараемся ее завершить, как можно быстрее», - сказала Мариам Джишкариани.

По словам Отара Тоидзе, артериальное давление Саакашвили стабильно, но он испытывает слабость и сложности в передвижении.

Сегодня же Тоидзе сообщил, что также Михаила Саакашвили уже осмотрел и судебно-медицинский эксперт Верховного комиссариата ООН по правам человека. Как отметил Тоидзе, Саакашвили ответил на все те вопросы, которые задал ему эксперт, в том числе процедурные. Иностранный эксперт опубликует заключение по состоянию здоровья Михаила Саакашвили через несколько дней.

«Он осмотрел пациента и сказал, что пришлет мне свои впечатления», - отметил Отар Тоидзе, слова которого приводит Interpressnews.

Минюст может провести отдельную экспертизу состояния здоровья Саакашвили

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе не исключил сегодня, что по вопросу состояния здоровья Михаила Саакашвили может быть проведена дополнительная независимая экспертиза. По его словам, к данному вопросу имеется общественный интерес, и для его удовлетворения было бы хорошо иметь больше информации.



Министр заверил, что Специальная пенитенциарная служба прикладывала и будет прикладывать максимум усилий для защиты прав Саакашвили. «Мы заинтересованы состоянием здоровья как конкретно этого человека, так и любого другого заключенного. Чтобы не оставалось даже одного вопроса, не исключаем проведение дополнительной экспертизы», - заявил Брегадзе, слова которого приводит «Грузия Online».



Он подчеркнул, что на данный момент Саакашвили уже обследуют две группы экспертов — из центра «Эмпатия» и приглашенные иностранные эксперты. В частности, сегодня Саакашвили обследовал американский психиатр и швейцарский судмедэксперт. Ожидается, что через несколько дней они сообщат, в каком именно лечении нуждается политик и есть ли необходимость его перевода в иностранные учреждения.



На вопрос, какова будет его позиция, если экспертиза установит, что состояние здоровья не позволяет Саакашвили отбыть наказание, министр ответил: «Вы знаете, что ему будет плохо? Возможно, ему очень даже хорошо, и у него нет серьезных проблем со здоровьем, а вы автоматически говорите о самом плохом сценарии. Мы о нем не говорим. Каковым бы ни был вывод экспертов, решение об освобождении или отсрочке наказания принимает суд, а не Министерство юстиции».

Запад не оставит без реакции подтверждение злоупотребления властью в отношении Саакашвили

На отношении к Саакашвили сказывается личная неприязнь учредителя правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Бидзины Иванишвили, неформально управляющего страной, уверен сотрудник "Института европейских ценностей Грузии" Мамука Жгенти. По его мнению, именно Иванишвили решает судьбу бывшего президента.

«У Бидзины Иванишвили личная неприязнь к Саакашвили и есть сформировавшиеся комплексы. То, что Иванишвили способен на разные меры и пойдет на максимум из того, что можно и что нельзя, в стране никто не сомневается. Иванишвили единолично решает любую деталь, касающуюся здоровья Саакашвили и его местонахождения», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Жгенти.

Он обратил внимание на то, что западные партнеры Грузии уже не скрывая говорят об олигархическом правлении в стране и о пророссийской позиции властей страны. В связи с этим, если западные врачи подтвердят ненадлежащее обращение с Саакашвили, то это вызовет только дополнительную реакцию, указал Жгенти.

Подтверждение неправильного лечения Саакашвили может повлечь за собой обвинения в адрес властей, считает аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Ираклий Менагаришвили.

«Могут возникнуть обвинения в адрес властей в связи с отношением к политическому оппоненту, если будут доказаны факты злоупотребления властью или неэтичного поведения. Это будет с моральной точки зрения, а мораль в политике – вещь серьезная, и может иметь последствия. Определенная часть политических групп заявляла о пытках Саакашвили, и эти разговоры могут что-то ухудшить и усложнить, а в случае доказанных фактов будут последствия», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Менагаришвили.

Он обратил внимание, что на случае пыток в тюрьме политического оппонента международное сообщество может отреагировать «весьма болезненно».

Напомним, законодательство Грузии позволяет адвокатам бывшего президента Михаила Саакашвили привлекать к участию в деле любых специалистов, в том числе из США. Защита политика продвигает стратегию, чтобы вывезти его на лечение за границу, но власти Грузии не позволят им этого сделать, а против их решения вряд ли пойдет какой-либо судья в стране, считают опрошенные "Кавказским узлом" в июле грузинские юристы.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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