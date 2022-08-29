Минздрав Грузии допустил иностранных врачей к Саакашвили

29 августа 2022, 13:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Один из иностранных врачей, допущенных Минздравом Грузии к обследованию бывшего президента Михаила Саакашвили, сегодня прибыл в тбилисскую клинику. Он и его коллеги должны пояснить, является ли Саакашвили тяжелобольным и мешает ли ему заболевание отбывать наказание, сообщил адвокат политика.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа руководитель Центра психологической реабилитации жертв пыток "Эмпатия" Мариам Джишкариани заявила, что допуск иностранных специалистов в консилиум, созванный защитой Михаила Саакашвили, возможен лишь в том случае, если их лицензии признает Минздрав. Закон предусматривает лечение заключенных за границей, однако за все время не было представлено реальных доказательств тяжелых болезней Саакашвили и невозможности его лечения внутри страны, указал адвокат Гела Николаишвили.

Заболевание Михаила Саакашвили прогрессирует, и его состояние вызывает опасения за жизнь политика, рассказал невролог центра "Эмпатия", посетивший бывшего президента Грузии. Врачи из США и Швейцарии подключатся к обследованию Саакашвили, сообщил его адвокат 10 августа.

Американский медицинский эксперт Эрик Голдсмит уже приехал в клинику "Вивамед", где находится бывший президент Грузии Михаила Саакашвили. Клинику также посетят еще два американских специалиста, эксперт из Швейцарии и представитель ООН, сообщило сегодня издание Interpressnews со ссылкой на адвоката Саакашвили Шалву Хачапуридзе.

При этом Минздрав Грузии разрешил проведать Саакашвили пока только двум иностранным медицинским экспертам, отметило издание. По словам Хачапуридзе, сегодня ожидается ответ ведомства по поводу еще двух специалистов.

Медэксперты пробудут в Грузии "по меньшей мере три дня", они должны ответить "на два главных вопроса": является ли Михаил Саакашвили тяжелобольным и мешает ли ему это отбывать наказание, сказал Хачапуридзе журналистам.

Иностранные специалисты планируют не только обследовать бывшего президента Грузии, но и "посетить Специальную следственную службу и просмотреть кадры наблюдения Саакашвили у врача". Кроме того, они встретятся с представителями Центра психологической реабилитации жертв пыток "Эмпатия" и членами семьи Саакашвили, приводит сегодня слова адвоката "Первый канал" грузинского телевидения на своем сайте.

Напомним, законодательство Грузии позволяет адвокатам бывшего президента Михаила Саакашвили привлекать к участию в деле любых специалистов, в том числе из США. Защита политика продвигает стратегию, чтобы вывезти его на лечение за границу, но власти Грузии не позволят им этого сделать, а против их решения вряд ли пойдет какой-либо судья в стране, считают опрошенные "Кавказским узлом" в июле грузинские юристы.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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