Отец Саакашвили инициировал акцию в поддержку сына

18 ноября 2022, 11:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Отец Михаила Саакашвили призвал сторонников политика, врачей и молодежь провести в Тбилиси акцию с призывом перевести бывшего президента Грузии на лечение в зарубежную клинику.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября духовник бывшего президента Грузии сообщил, что Михаил Саакашвили за время заключения потерял больше половины веса и не встает с постели. Родственники и адвокаты ждут заключения медицинской экспертизы, чтобы требовать в суде отсрочки наказания и перевода Михаила Саакашвили в зарубежную клинику, заявила мать политика Гиули Аласания.

Защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья: из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии". Адвокаты требовали допустить к Саакашвили иностранных врачей, чтобы на основании их заключений требовать для него отсрочки наказания или перевода на лечение за границу. В начале октября американский врач, обследовавший Саакашвили, пришел к выводу, что многие проблемы с его здоровьем разрешимы.

Отец третьего президента Грузии Николоз Саакашвили опубликовал в соцсети заявление с призывом к сторонникам Михаила Саакашвили выйти в 13 мск 20 ноября на акцию в Тбилиси.

"Грузины и негрузины, сторонники развития и процветания страны, сторонники евроориентации, простые члены общества, врачи, особенно молодежь! Будьте рядом друг с другом и рядом с Мишей… Мишу срочно нужно вывезти за границу на лечение!" – приводит сегодня перевод его слов "Новости-Грузия".

Николоз Саакашвили, которому более 80 лет и который сам недавно перенес сердечный приступ, указал, что состояние здоровья не позволяет ему физически активно участвовать в спасении своего сына, поэтому он просит помощи и поддержки, сообщило издание, добавив, что Михаил Саакашвили по-прежнему находится в тбилисской клинике «Вивамед».

Напомним, Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам.

Представитель НПО "Бывшие политзаключенные за права человека", адвокат Гела Николаишвили ранее разъяснил "Кавказскому узлу", при каких условиях суд может разрешить лечение Саакашвили вне исправительного учреждения. Для этого защита должна представить суду заключение медэкспертизы о тяжелом заболевании заключенного, которое не поддается лечению в тюрьме, а суд обязан принять решение с учетом позиции пенитенциарной службы и ее медицинского департамента. Если суд удовлетворяет ходатайство, заключенный получает отсрочку наказания на год и за это время проходит курс лечения, а при необходимости процедура повторяется, рассказал правозащитник.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.