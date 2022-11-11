Защита Саакашвили анонсировала сенсационное заключение о его болезнях

11 ноября 2022, 01:53

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Третий президент Грузии Михаил Саакашвили за время заключения потерял больше половины веса и не встает с постели, заявил его духовник. Адвокат Саакашвили, распространивший информацию о его диагнозах, затруднился назвать точные сроки, когда будет готово медицинское заключение для суда.

Как сообщал "Кавказский узел", Михаил Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года и был арестован, так как ранее его заочно приговорили на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. 5 ноября вице-спикер Сейма Польши Малгожате Гошевской отказали в посещении Саакашвили в тюрьме, после чего она раскритиковала власти Грузии.

Защита Саакашвили многократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья: из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии". Адвокаты третьего президента Грузии требовали допустить к нему иностранных врачей, чтобы на основании их заключений требовать для Саакашвили отсрочки отбывания наказания или перевода на лечение за границу. В начале октября американский врач, обследовавший Саакашвили, пришел к выводу, что многие проблемы с его здоровьем разрешимы.

Состояние здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили продолжает ухудшаться, он ослаблен и перестал вставать с постели, сообщил 10 ноября его духовник отец Николоз.

«В последние визиты я его заставал в постели - он лежит и не встает, но похудел еще больше. Я не интересовался, сколько килограммов он потерял, но с того момента, как я увидел его впервые в тюрьме, и по сегодняшний день он потерял половину веса», - сказал священник в эфире телекомпании «Мтавари архи».

Родственники и адвокаты ждут заключения медицинской экспертизы, чтобы требовать в суде отсрочки наказания и перевода Михаила Саакашвили в зарубежную клинику, заявила его мать Гиули Аласания. «Ожидаю, что подадим в суд, представив медицинское заключение о состоянии здоровья, этим занимаются адвокаты», - приводит слова Аласании в эфире телеканала корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе затруднился сказать, когда будет готово заключение медицинской экспертизы, которую защита направит в суд с ходатайством об отсрочке наказания и перевода Саакашвили в зарубежную клинику. По словам адвоката, это заключение должно быть готово "в ближайшее время".

8 ноября Хачапуридзе в эфире одного из грузинских телеканалов назвал два сенсационных диагноза, которые, по его словам, были установлены Саакашвили, сославшись на "ответы из Германии", сообщало издание "Грузия Online". Кроме того адвокат заявил, что у Саакашвили подозревают в общей сложности более 30 заболеваний, отмечало агентство "Интерпрессньюз".

Представитель неправительственной организации "Бывшие политзаключенные за права человека", адвокат Гела Николаишвили ранее разъяснил «Кавказскому узлу», при каких условиях суд может разрешить лечение Саакашвили вне исправительного учреждения. Защита должна представить суду заключение медицинской экспертизы о тяжелом заболевании заключенного, которое не поддается лечению в тюрьме, а суд обязан принять решение с учетом позиции пенитенциарной службы и ее медицинского департамента. Если суд удовлетворяет ходатайство, заключенный получает отсрочку наказания на год и за это время проходит курс лечения, при необходимости процедура повторяется, пояснил правозащитник.

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