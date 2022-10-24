Санкции Украины против родных Иванишвили стали маркером отношений Грузии с Евросоюзом

24 октября 2022, 20:30

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Украина ввела санкции против родных грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, будучи уверенной в поддержке этого шага Евросоюзом и США, и это показывает, что успехи грузинских дипломатов в вопросах евроинтеграции намного скромнее успехов их украинских коллег, указали грузинские аналитики. Санкции против родных Иванишвили плохо скажутся на имидже Грузии, спрогнозировали они.

"Кавказский узел" писал, что в отношении родственников грузинского олигарха Бидзины Иванишвили указом президента Украины введены санкции на 10 лет.

Украина ввела санкции в отношении членов семьи бывшего премьер-министра страны и учредителя правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" Бидзины Иванишвили, зная позицию Евросоюза и США по этому вопросу, так как у украинских дипломатов более "близкие и партнерские отношения, чем у грузинских, с коллегами из ЕС и США", считает сотрудник "Института европейских ценностей Грузии" Мамука Жгенти.

"У Евросоюза очень понятная и конкретная позиция – там знают, кто правит Грузией и поэтому, если бы в ЕС думали бы иначе, то я уверен, что украинские власти эти санкции не приняли бы. Раз эти санкции приняты, то у Украины есть информация, что в ЕС думают об этих лицах", - сказал Жгенти корреспонденту "Кавказского узла".

Он обратил внимание на то, что санкции не касаются официальных лиц грузинского правительства и самого Иванишвили. Под санкции попали члены семьи Иванишвили, к которым у украинской стороны есть вопросы. При этом другие страны также могут присоединиться к санкциям и придать им "конкретный и специфический вид", указал Жгенти.

Введение санкций в отношении родных Иванишвили отрицательно скажется на репутации Грузии, подчеркнула руководитель неправительственной организации "Международная прозрачность – Грузия" Екатерина Гигаури. Но интересно, чем именно руководствовалась Украина, принимая решение о санкциях, добавила она.

"Очень важно знать, что стало основанием для введения санкций. С одной стороны, у нас, общественности, есть доказательства, что у Бидзины Иванишвили имеются бизнес-связи и бизнес-интересы в России, у членов его семьи также есть бизнес-интересы. Появляются вопросы, с чем они (члены семьи Иванишвили) связаны и делают что-либо для того, чтобы конкретные российские олигархи избежали санкций", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Грузии в феврале отказались присоединиться к финансовым и экономическим санкциям против России, введенным после начала военной операции на Украине. 1 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что в случае присоединения к санкциям против России будет нанесен серьезный ущерб виноделам и фермерам, пострадает туризм. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 1 апреля заявила о поддержке международных санкций против России. Однако 4 апреля Гарибашвили вновь заявил об отказе вводить экономические санкции против России, а 9 апреля назвал клеветой обвинения в контрабандных поставках в Россию санкционных товаров. Несмотря на то, что премьер-министр обещал не вводить санкции против России, в Грузии в конце мая перестало работать отделение банка ВТБ, возникают проблемы и при провозе товаров на таможне.

Введение санкций стало "наименее разумным шагом, сделанным украинскими властями за весь период проведения военной спецоперации в Украине", считает аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Ираклий Менагаришвили. "Не понятны причины этого и что Украина этим может добиться. Те иностранные политики, которые недостаточно разбираются в деталях грузино-украинских отношений, кто считает мнение украинского руководства важным и питает к нему уважение, могут воспринять это как отрицательный фактор в отношении Грузии", - сказал он.

Депутат Верховной Рады Украины Юрий Камельчук пояснил в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи", что санкции разрабатывала международная группа, проводившая длительное расследование, в ходе которого изучали документы, финансовые транзакции и связи. "Если нет доказательств, то в санкционный список никто не попадет. Любое решение – результат изучения детальных фактов. Установление же санкций против влиятельного олигарха связано со сложными процессами, поскольку у него влиятельные связи, и это вопрос времени. Есть международные организации, которые находят любые контакты", - сказал он.

Другой депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в эфире телекомпании пояснил, что Украина ввела санкции в отношении тех людей и олигархов, которые "представляют собой кошелек" президента России Владимира Путина. "Это правильное решение, что в санкционный список попали члены семьи неформального правителя Грузии Бидзины Иванишвили. У Иванишвили было восемь месяцев, чтобы встать на правильную сторону, но он этого не сделал не встал рядом со свободным миром. Явный пример этому – Парламентская ассамблея Совета Европы, когда грузинская делегация, в составе которой была "Грузинская мечта", не проголосовала за резолюцию по Украине, что еще раз подтверждает позицию грузинского правителя", - сказал он.

Делегация Грузии на сессии ПАСЕ 13 октября не поддержала резолюцию по российско-украинским отношениям, за нее проголосовали лишь два делегата от оппозиционных партий Грузии. Резолюция, в частности, требовала "пересмотра дел других оппозиционных Путину политических заключенных в Российской Федерации и других странах и их освобождения (в том числе гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили)", сообщило 21 октября Civil.ge.

Власти Украины неоднократно выступали с заявлениями о том, что у них есть основания для подозрений в использовании грузинской экономической инфраструктуры в российских интересах, указала оппозиционный депутат парламента от партии "Лело" Саломе Самадашвили.

"Предполагаю, что члены семьи Бидзины Иванишвили и его непосредственное окружение были внесены в санкционный список, в связи с тем, что власти Грузии не сделали те шаги, которые от них ждали – не использовать Грузию для обхода наложенных на Россию санкций", - сказала она.

Депутаты парламента от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" высказали недоумение в связи с санкциями в отношении членов семьи Иванишвили. По их мнению, Украина ждет, что Грузия выполнит требования Киева об открытии второго фронта.

12 сентября депутат Верховной Рады Украины Федор Вениславский заявил, что грузинский народ может заставить власти "предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию". 13 сентября председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе отреагировал на предложение украинского депутата, заявив, что власти Грузии могут организовать референдум и выяснить, хотят ли жители страны открытия второго фронта против России. Оппозиционные депутаты подвергли критике "Грузинскую мечту" за эту идею. Этим предложением правящая партия лишь пытается увеличить свой электорат, указали аналитики.

"Власти Украины почему-то думают, что Грузия находится под их влиянием и должна по их требованию открыть второй фронт. Это безумие, и Грузия – действующие власти и народ - под этим не подпишутся", - сказал председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили.

Председатель парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе назвал решение властей Украины "абсурдным и необоснованным", таким, которое невозможно серьезно обсуждать. "Эти санкции могут быть попыткой шантажировать власти Грузии или же отдельных людей, чтобы в Грузии развернулась аналогичная трагедия той, которая сейчас происходит в Украине", - сказал он.