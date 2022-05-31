Грузия заняла половинчатую позицию в преддверии новых санкций против России

31 мая 2022, 16:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Премьер-министр Грузии обещал не вводить санкции против России, однако в Грузии перестало работать отделение банка ВТБ, возникают проблемы и при провозе товаров на таможне, хотя законы, ограничивающие провоз подсанкционных товаров в Россию, пока не приняты.

Как писал "Кавказский узел", Власти Грузии 25 февраля заявили, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям против России, введенным после начала военной операции на Украине. 1 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что в случае присоединения к санкциям против России, будет нанесен серьезный ущерб виноделам и фермерам, пострадает туризм. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, заявила 1 апреля, что Грузия поддерживает международные санкции против России, из-за чего вынуждена терпеть финансовые издержки. Однако 4 апреля Гарибашвили вновь заявил об отказе вводить экономические санкции против России, а 9 апреля - назвал клеветой обвинения в контрабандных поставках в Россию санкционных товаров, в том числе военного назначения, выдвинутые властями Украины. Санкционированный властями "серый импорт" практически исключен, так как в противном случае страна потерпит огромные убытки на международной арене, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские экономисты.

В Грузии с недоумением восприняли заявление премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили об отказе присоединиться к европейским санкциям в отношении России. Причина кроется в нежелании вызвать ответные санкции России, так как в этом случае Грузия потеряет российский рынок и не сможет найти ему альтернативу в течение года, отметили ранее аналитики.

Правительство Грузии заявляет, что страна не присоединится к санкциям, которые западные страны ввели против России из-за спецоперации на Украине - это противоречит “национальным интересам”. В то же время президент и отдельные ведомства утверждают обратное - что Грузия соблюдает все санкции, введенные западными странами, и не допустит использования своей территории для того, чтобы их обойти, говорится в материале "Кавказского узла" "Присоединилась ли Грузия к санкциям против России?", подготовленном на основе публикации JamNews.

Частично санкции коснулись финансового сектора, в частности, отделения банка ВТБ. Ему были ограничены переводы. В итоге, банк перестал работать. Клиентов - физических лиц, вкладчиков и заемщиков банка ВТБ, теперь обслуживает "Базис Банк”, юридических лиц – "Либерти Банк".

Грузия покупает больше продукции из России, чем продает в Россию. По данным Transparency International Georgia, в 2021 году доходы Грузии от экспорта, туризма и денежных переводов из России составили 1,3 миллиарда долларов (6,7% ВВП). Также Россия является рынком сбыта для ферросплавов ( объем экспорта в 2021 году составил 172 миллиона долларов) и грузинского вина - в прошлом году 55% грузинского экспорта вина пришлось на Россию. Одна из основных статей импорта Грузии из России - это зерно. В прошлом году Грузия закупила в России 319 тысяч тонн пшеницы на 87 миллионов долларов — 94% всего импорта пшеницы.

Но по данным Института развития информации (IDFI), вне зависимости от того, будет ли Грузия придерживаться введенных против России санкций, она потеряет около 114 миллионов долларов из-за нынешнего кризиса. А если Грузия введет собственные санкции, то убыток составит не более 500 миллионов долларов, говорится в материале.

При этом власти Грузии пытаются соблюдать на таможне ограничения на ввоз подсанкционных товаров в Россию, в том числе при транзитных перевозках, однако до сих пор не приняли законы и подзаконные акты по этому поводу.

В ночь на 31 мая главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти, в рамках шестого пакета санкций против России. Новый пакет санкций также подразумевает отключение Сбербанка от SWIFT, запрет на вещание трёх государственных российских каналов. Пакет будет принят после одобрения Советом ЕС, сообщил сегодня "Интерфакс"

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