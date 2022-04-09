Власти Грузии исключили возможность контрабанды в Россию санкционных товаров

09 апреля 2022, 03:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал клеветой обвинения в контрабандных поставках в Россию санкционных товаров, в том числе военного назначения, выдвинутые властями Украины. Санкционированный властями "серый импорт" практически исключен, так как в противном случае страна потерпит огромные убытки на международной арене, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские экономисты.

Как сообщал "Кавказский узел", после того как российские войска начали 24 февраля спецоперацию на Украине, страны Запада ввели против России санкции, в том числе финансовые. 25 февраля власти Грузии заявили, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям против России. 1 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что в случае если страна присоединиться к санкциям против России, будет нанесен серьезный ущерб виноделам и фермерам, пострадает туризм. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, заявила 1 апреля, что Грузия поддерживает международные санкции против России, из-за чего вынуждена терпеть финансовые издержки. Однако 4 апреля Гарибашвили вновь заявил об отказе вводить экономические санкции против России.

В Грузии с недоумением восприняли заявление премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили об отказе присоединиться к европейским санкциям в отношении России. Причина кроется в нежелании вызвать ответные санкции России, так как в этом случае Грузия потеряет российский рынок и не сможет найти ему альтернативу в течение года, отметили ранее аналитики.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 8 апреля заявил, что власти страны не допустят поставок через ее территорию в Россию товаров, попавших под антироссийские санкции. Таким образом он отреагировал на заявления украинской стороны, которая попыталась обвинить Грузию в контрабандных поставках в Россию.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук 6 апреля заявила, что через территорию Грузии с согласия руководства страны Россия провозит товары военного и двойного назначения, на которые западные страны наложили санкции, информирует "Лента.ру".

«Мы (власти Грузии) услышали не одно заявление. В первую очередь, хочу сказать, что для меня было весьма прискорбно услышать такие клеветнические обвинения со стороны Украины. Понятно, что это были политически мотивированные заявления, не было представлено никакого доказательства, никакого факта - и это очень печально», - сказал Гарибашвили, слова которого приведены в сообщении пресс-службы правительства Грузии, которое перевела корреспонденту «Кавказского узла».

Он пояснил, что ранее ряд ведомств неоднократно выступали с заявлениями и разъяснениями о том, что Грузия не допустит перевоза по своей территории какой-либо продукции или товара, попавших под санкции. Грузия «работает в полной координации с иностранными партнерами и друзьями, в онлайн-режиме, обменивается информацией любого рода», связанной с такого типа вопросами.

В министерстве финансов Грузии назвали обвинения Украины «необоснованными и абсурдными». Минфин отметил, что Грузия же «осуществляет жесточайший контроль во всех таможенно-пропускных пунктах и ведется мониторинг завозимых и вывозимых из страны грузов». «Министерство финансов со всей ответственностью заявляет, что товар любого вида, как военного, так и двойного предназначения, также вся та продукция, которая попала в санкционный список, подвергается к жесткому таможенному досмотру властей Грузии. Примечательно, что детальная информация об этом есть у всех наших международных партнеров», - говорится в заявлении, которое перевела корреспондент «Кавказского узла».

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" экономисты уверены, что Грузия не допустит провоз через свою территорию и поставок в Россию санкционной продукции, поскольку это грозит крупным международным скандалом, а также потерей лояльности со стороны западных стран.

«Если Грузия станет на путь поставок товаров и продуктов, попавших под санкции, то страна потеряет все – Евросоюз, своих друзей. Гипотетически такая вероятность есть, но это не будет носить масштабный характер. Могут поставляться отдельные товары, чтобы не вызвать международный скандал», - сказал доктор экономических наук Михаил Токмазишвили.

При этом, отметил он, данных о поставках в Россию в обход санкций нет, но вопрос запрета такого рода поставок должно регулировать министерство финансов, отвечающей за таможенную службу, например, дать официальное указание на запрет перевоза. На данном этапе, по информации Токмазишвили, такого указания нет.

Токмазишвили отметил, что в настоящее время в основном из Грузии поставляют в Россию такие товары, как вино, минеральную воду, металлы и ряд других.

В свою очередь эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе сообщил, что проверка поставок и досмотр на границе регулируется нормативными документами, разработана методика. В частности, при больших партиях и большом количестве грузовики досматривают выборочно, тогда как при небольшой партии товара каждый грузовик осматривают отдельно.

«При пересечении грузино-российской границы в направлении России досмотр грузов проводит российская сторона. Исключено, чтобы товар проходил бы без досмотра. Речь не идет о контрабанде, которая может быть договорной – это уже преступление», - сказал он.

Гиорхелидзе сомневается, что грузинские бизнесмены станут осуществлять контрабандные поставки в Россию, чтобы не поставить под удар свой бизнес. Кроме того, контрабандные поставки в Россию «ставят под большой удар и саму Грузию», что невыгодно и самой стране. «Сейчас Россия для Грузии – торговый партнер №2. Страна от этого получает серьезную выгоду и этим надо дорожить, а политические проблемы должны решать политики. На самом деле мы находимся в курьезном положении: между нашими странами нет дипломатических отношений, а в экономическом сфере, мы – самые яркие партнеры», - сказал он.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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