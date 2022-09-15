Грузинская оппозиция раскритиковала идею референдума о втором фронте против России

15 сентября 2022, 08:05

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Оппозиционные депутаты подвергли критике "Грузинскую мечту" за идею провести референдум по вопросу вооруженного конфликта с Россией в Абхазии и Южной Осетии. Этим предложением правящая партия лишь пытается увеличить свой электорат, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе отреагировал на предложение украинского депутата, заявив, что власти Грузии могут организовать референдум и выяснить, хотят ли жители страны открытия второго фронта против России.

12 сентября депутат Верховной Рады Украины Федор Вениславский заявил, что грузинский народ может заставить власти "предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию", пока Россия проводит спецоперацию на Украине, сообщил "Коммерсант".

Председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе на брифинге 14 сентября счел возможным проведение референдума. "Если кто-то хотя бы немного сомневается, что большая часть населения Грузии не хочет создания второго фронта и не видит в этом грузинской перспективы, тогда, хорошо, проведем плебисцит", - привел его слова корреспондент "Кавказского узла".

Депутат парламента от партии «Единое национальное движение» Леван Бежашвили обвинил правящую партию в шантаже населения. "Это часть антизападной кампании, шантаж грузинского населения и западных партнеров, это входит в интересы «Грузинской мечты» и России. Поэтому заявления такого типа требуют жесткого общественно-политического реагирования от всех политических субъектов", - заявил он.

Заявление Кобахидзе о проведении референдума счел спекуляцией депутат парламента от партии «Лело» Давид Усупашвили. "Постановка вопроса такого типа для граждан Грузии – оскорбление", - сказал депутат.

Российская военная операция "по принуждению к миру", вошедшая в историю под названием "Пятидневная война", была проведена с 8 по 12 августа 2008 года на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии. После "Пятидневной войны" Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия с тех пор считает эти территории оккупированными Россией и прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Грузинские аналитики, опрошенные корреспондентом «Кавказского узла», также раскритиковали заявление Кобахидзе. "Заявление Кобахидзе цинично, и он выступил с неофициальным заявлением. Такой референдум не может быть проведен, так как речь идет о безопасности страны и начале войны. Я не припомню, чтобы какая-нибудь страна в мире ставила бы на референдуме такой вопрос, такие вопросы на референдуме не решают", - высказал мнение аналитик «Грузинского фонда стратегических и международных исследований» Шота Утиашвили.

Грузия взяла на себя обязательства на международной арене и оформила документ о неприменении силы для своей территориальной целостности, пояснил Утиашвили.

Заявление Кобахидзе адресовано самому «необразованному слою населения», чтобы запугать людей для получения их поддержки на парламентских выборах в 2024 году. При этом само заявление наносит Грузии и правящей партии "серьезный урон на международной арене", считает аналитик «Грузинского фонда стратегических и международных исследований» Каха Гоголашвили.

"Такие заявления на международной арене – большой позор и совершенная дискредитация своей же партии и страны. Откуда взяли, что надо проводить референдум по поводу открытия второго фронта, что якобы это кто-то требует? Ни одна из партий этого не требовала. Если какой-то украинский чиновник сказал, что Грузии нужно начать военные действия в Абхазии и Южной Осетии, то это же нельзя экстраполировать сразу на внутри политическую арену и применять сразу во внутриполитической борьбе", - сказал эксперт.

По словам Гоголашвили, Украина может принять на свой счет заявление Кобахидзе, хотя отношения между Грузией и Украиной "испорчены настолько, что это уже невозможно усугубить".

Такой референдум не проведут, а Украина может расценить заявление Кобахидзе «как угодно», убежден координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

Он пояснил, что по данным соцопросов, проведенных тремя разными организациями, в Грузии есть три категории людей – те, кто раздражен позицией украинских властей по отношению к Грузии и проецирует это на страну в целом, те, кто поддерживает украинский народ, но также недоволен позицией руководства Украины, и те, кто поддерживает власти страны, но выступает против открытия второго фронта в Грузии.

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