"Грузинская мечта" ответила на призыв открыть второй фронт против России

14 сентября 2022, 00:30

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Власти Грузии готовы организовать референдум и спросить людей, хотят ли они воевать с Россией, заявил глава партии "Грузинская мечта" в ответ на призыв украинских властей воспользоваться возможностью вернуть Абхазию и Южную Осетию.

Председатель партии "Грузинская места" заявил, что власти могут организовать референдум по вопросу о том, необходим ли Грузии конфликт с Россией.

"Мы можем провести референдум и спросить у населения, хотят ли они открытия в Грузии второго фронта. Можем последовать за тем, что скажет народ», - процитировало 13 сентября заявление Ираклия Кобахидзе на брифинге в офисе партии издание "Грузия-онлайн".

Таком образом глава правящей партии отреагировал на призыв украинских властей предпринять шаги по освобождению Абхазии и Южной Осетии.

Российская военная операция "по принуждению к миру", вошедшая в историю под названием "Пятидневная война", была проведена с 8 по 12 августа 2008 года на территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии. После "Пятидневной войны" Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Грузия с тех пор считает эти территории оккупированными Россией и прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

"Пусть решает население, согласно ли оно с высокопоставленными лицами Украины или же с нашей позицией об отказе от второго фронта", - сказал Кобахидзе.

12 сентября депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский заявил, что грузинский народ может заставить власти «предпринять конкретные шаги и освободить Абхазию и Южную Осетию», пока Россия проводит спецоперацию на Украине, пишет "Коммерсант".

В марте глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что открытие дополнительных фронтов против России в других странах помогло бы Украине противостоять России. Тогда заявление Данилова в Грузии не поддержали ни правящая партия, ни оппозиция, сообщили 27 марта "Новости Грузия".

"Кавказский узел" ранее писал, что власти Грузии в феврале отказались присоединиться к финансовым и экономическим санкциям против России, введенным после начала военной операции на Украине. 1 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что в случае присоединения к санкциям против России, будет нанесен серьезный ущерб виноделам и фермерам, пострадает туризм. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, заявила 1 апреля, что Грузия поддерживает международные санкции против России, из-за чего вынуждена терпеть финансовые издержки. Однако 4 апреля Гарибашвили вновь заявил об отказе вводить экономические санкции против России, а 9 апреля - назвал клеветой обвинения в контрабандных поставках в Россию санкционных товаров, в том числе военного назначения, выдвинутые властями Украины. Санкционированный властями "серый импорт" практически исключен, так как в противном случае страна потерпит огромные убытки на международной арене, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" грузинские экономисты. Несмотря на то, что премьер-министр обещал не вводить санкции против России, в Грузии в конце мая перестало работать отделение банка ВТБ, возникают проблемы и при провозе товаров на таможне.

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