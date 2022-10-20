Украина ввела санкции против родных Бидзины Иванишвили

20 октября 2022, 23:10

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Родственники грузинского олигарха Бидзины Иванишвили попали под украинские санкции на 10 лет, следует из указа президента Украины.

"Кавказский узел" писал, что власти Грузии в феврале отказались присоединиться к финансовым и экономическим санкциям против России, введенным после начала военной операции на Украине. 1 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что в случае присоединения к санкциям против России будет нанесен серьезный ущерб виноделам и фермерам, пострадает туризм. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 1 апреля заявила о поддержке международных санкций против России. Однако 4 апреля Гарибашвили вновь заявил об отказе вводить экономические санкции против России, а 9 апреля назвал клеветой обвинения в контрабандных поставках в Россию санкционных товаров. Несмотря на то, что премьер-министр обещал не вводить санкции против России, в Грузии в конце мая перестало работать отделение банка ВТБ, возникают проблемы и при провозе товаров на таможне.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности страны о санкциях. Как следует из приложения к указу, ограничения введены в отношении 256 человек, преимущественно граждан России. В санкционный список вошли и родственники и партнеры грузинского миллиардера, бывшего премьер-министра страны Бидзины Иванишвили - брат Бидзины Иванишвили Александр Иванишвили и его жена Кетеван Хараидзе; двоюродный брат и доверенное лицо Бидзины Иванишвили Уча Мамацашвили и его сын Тате Мамацашвили , следует из приложения к Указу президента Украины №727/2022, опубликованного на сайте главы государства.

Санкции в отношении них введены на 10 лет. В частности, родным Иванишвили запрещается распоряжаться активами на территории Украины, выводить капитал, производить приватизацию земли, приобретать земельные участки, также ограничены въезд и транзит по территории Украины, следует из документа.

Напомним, депутаты Европарламента 9 июня приняли резолюцию, в которой предложили Совету Европы и его партнерам ввести персональные санкций против Бидзины Иванишвили из-за его связей с Кремлем и влияния в правительстве Грузии на фоне преследования журналистов и оппозиционеров. Эта рекомендация депутатов Европарламента стала дополнительной помехой для получения Грузией статуса страны-кандидата в члены ЕС, отметили 16 июня опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Власти страны отвергли причастность Бидзины Иванишвили к политике. 14 июля грузинская оппозиция заявление правительства Грузии сочла попыткой Иванишвили избежать персональных санкций.

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