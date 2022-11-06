Вице-спикер Сейма Польши не добилась встречи с Саакашвили и Гварамией

06 ноября 2022, 01:39

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Отказ во встрече с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и директором оппозиционного телеканала "Мтавари Архи" Никой Гварамией власти Грузии объяснили тем, что вице-спикер Сейма Польши не является членом семей заключенных или депутатом грузинского парламента.

Как сообщал "Кавказский узел", горсуд Тбилиси 16 мая приговорил бывшего руководителя телеканала "Рустави 2" Нику Гварамию к лишению свободы на срок 3,5 год по делу о растрате. 2 ноября суд оставил в силе приговор Гварамии. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Допущенный к нему 8 октября американский врач пришел к выводу, что многие проблемы с его здоровьем разрешимы.

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевская заявила 5 ноября, что ей не позволили посетить находящихся в заключении Михаила Саакашвили и Нику Гварамию, пишет 5 ноября "Грузия-онлайн".

По ее словам, решение о недопуске обосновано было тем, что Гошевская не является ни членом семьи заключенных, ни депутатом парламента Грузии. При этом вице-спикер высказал мнение, что тот факт, что Саакашвили и Гварамия находятся в заключении, показывает Грузию "не с лучшей стороны".

При этом Гошевская высказала недоумение в связи с отказом, так как "в предыдущие годы много раз посещала грузинских политических заключенных" и проблем с этим не возникало. "Польское государство неоднократно предлагало грузинской стороне перевезти Михаила Саакашвили в Польшу в гуманитарных и медицинских целях", - добавила она.

Журналистам Гошевская также заявила, что власти Грузии не занимаются решением социально-экономических проблем. Об этом, по ее мнению, свидетельствуют очереди перед посольством и консульством Польши в Тбилиси, пишет sova.news.

"Я вообще обращаю очень много внимания на жизнь и положение людей среднего класса в Грузии. Я хочу сказать вам, что это не лучшее положение. В Польше моя партия, которую я представляю, изначально была ориентирована именно на решение социальных программ, и, к сожалению, не вижу этого на примере грузинских властей. Здесь этого не видно, о чем также свидетельствуют и бесконечные очереди перед посольством и консульством Польши", - приводит ее слова издание.

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