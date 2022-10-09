Американский врач допущен к Саакашвили

09 октября 2022, 03:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Врач из США, допуска которого к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили добивались родственники и сторонники, осмотрел его и пришел к выводу, что многие проблемы со здоровьем разрешимы.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября участники акции у здания Минздрава Грузии заявили, что власти препятствуют осмотру Саакашвили иностранным врачом, чтобы у защиты не было оснований требовать отсрочки отбывания наказания или перевода на лечение за границу. Адвокат политика Шалва Хачапуридзе сообщил, что защита предоставила Минздраву дополнительную документацию о квалификации врача, а также проинформировала о ситуации омбудсмена Грузии, посольства США и Украины. Родственники и сторонники Саакашвили потребовали допустить к нему иностранного врача.

В конце августа двое иностранных врачей получили временную лицензию от Минздрава Грузии и осмотрели Михаила Саакашвили. Иностранные специалисты должны установить, является ли Саакашвили тяжелобольным и мешает ли ему заболевание отбывать наказание, сказал адвокат политика. В сентябре Минздрав Грузии отказался допустить к Саакашвили американских врачей, потребовав подтвердить их квалификацию.

Минздрав Грузии выдал разрешение американскому врачу Джеймсу Коби посетить бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщают 8 октября "Новости-Грузии" со ссылкой на главу центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани.

По словам Джишкариани, врачу предоставлена временная лицензия на шесть месяцев, кроме того, такая же лицензия предоставлена еще одному американскому эксперту для дистанционной работы.

Профессор Коби осмотрел Саакашвили, после чего сказал, что "многие проблемы разрешимы". "Много чего можно сделать, необходимо больше специальных исследований. Я могу назначить эти исследования, впоследствии есть много путей лечения", - цитирует его "Грузия-онлайн".

Он пока затруднился сказать, нуждается ли бывший президент в переводе на лечение в другое место. По словам Коби, соответствующее решение можно будет принять после проведения необходимых исследований.

Напомним, Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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