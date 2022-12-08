Мать Саакашвили накануне суда попросила о максимальной поддержке для сына

08 декабря 2022, 17:50

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Гиули Аласания попросила сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили максимально поддержать его 9 декабря у здания суда, где будет рассматриваться вопрос об отмене или отсрочке исполнения приговора по его делу. Ответственность за здоровье Саакашвили и соблюдение его прав несут власти Грузии, указали представители Евросоюза.

Как писал "Кавказский узел", 30 ноября брат Саакашвили сообщил, что состояние здоровья бывшего президента ухудшилось, и он уже не может самостоятельно передвигаться. 3 декабря об ухудшении состояния Михаила Саакашвили заявил и председатель "Единого национального движения" Ника Мелия на митинге, участники которого требовали лечения бывшего президента за границей. Члены консилиума, которые посетили 4 декабря Саакашвили в тбилисской клинике, заявили, что состояние его здоровья ухудшилось, несмотря на лечение. Консилиум рекомендовал перевести Саакашвили на лечение в зарубежную клинику, указав, что его жизнь в опасности. глава правительства Ираклий Гарибашвили пообещал, что Саакашвили отбудет полный срок заключения в Грузии, требования его сторонников о переводе на лечение за границу преследуют цель освободить третьего президента страны из-под стражи, заявил . Представители "Единого национального движения" обещают начать акции протеста, если суд 9 декабря откажет Саакашвили в отсрочке наказания.

Ранее защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья: из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Мать третьего президента Грузии Михаила Саакашвили опубликовала сегодня на его странице в Facebook* заявление, в котором призвала жителей Грузии выйти на акцию в его поддержку.

"Мой сын, третий президент Грузии и глава Комитета Национального совета реформ Украины, на грани смерти. Врачи клиники находятся в отчаянии. Я прошу всех, спасите мне сына, правительство, грузинское и международное сообщество. Когда процесс состоится, прошу всех неравнодушных прийти к суду и мирно, без всякой политики, выразить свою позицию для спасения человеческой жизни", - процитировало ее заявление Netgazeti.

Заседание суда, который должен решить, отсрочить ли исполнение приговора Саакашвили и полностью освободить его, назначено на 13.00 (12.00 мск) 9 декабря, сообщило сегодня телекомпания "Пирвели".

Сам третий президент Грузии выразил желание присутствовать на заседании. "Я болен, но хочу присутствовать на суде, который решит вопрос моей жизни и смерти", — говорится в рукописном письме Саакашвили, которое телекомпания опубликована на своем сайте

Обеспокоенность состоянием здоровья Саакашвили выразили сегодня два представителя Евросоюза. "У нас есть информация о недавних сообщениях об ухудшении состояния здоровья экс-президента. Конечно, мы очень обеспокоены этими сообщениями, — процитировало слова посла ЕС Грузии в Грузии Павла Герчинского издание "Новости Грузия".

Он подчеркнул, что права Саакашвили должны быть защищены и посольство поддерживает связь по этому вопросу как с семьей и адвокатами Саакашвили, так и с представителями правительства Грузии.

Официальный представитель дипломатической службы ЕС Питер Стано написал в Twitter, что Евросоюз внимательно следит за сообщениями об ухудшении здоровья Саакашвили. "Грузинские власти несут ответственность за его здоровье и благополучие и обязаны принять все необходимые меры для обеспечения ему надлежащей медицинской помощи", — приводятся в публикации его слова.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.