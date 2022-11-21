Глава Минюста Грузии анонсировал токсикологическую экспертизу Саакашвили

21 ноября 2022, 02:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Заключение об отравлении бывшего президента Михаила Саакашвили не предоставлялось в Пенитенциарную службу, поэтому Минюст организует ему токсикологическую экспертизу в Национальном центре имени Самхараули, заявил глава ведомства Рати Брегадзе.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Саакашвили был отравлен после ареста в Грузии, предположил 19 ноября адвокат политика Валерий Гелбахиани, сославшись на экспертизу иностранных врачей. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". Мать бывшего президента после ознакомления с экспертизой призвала срочно освободить его. 20 ноября Пенитенциарная служба заявила, что предположение защиты об отравлении Саакашвили после ареста необоснованно и не подкреплено фактами.

Защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья: из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии". Адвокаты требовали допустить к Саакашвили иностранных врачей, чтобы на основании их заключений требовать для него отсрочки наказания или перевода на лечение за границу. В начале октября американский врач, обследовавший Саакашвили, пришел к выводу, что многие проблемы с его здоровьем разрешимы.

Глава министерства юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил 20 ноября, что планирует обратиться в Национальный центр имени Самхараули для того, чтобы было проведено токсикологическое исследование на предмет отравления бывшего президента Михаила Саакашвили тяжелыми металлами, пишет "Первый канал".

Брегадзе призвал всех, "кто распространяет такого типа информацию", перепроверять ее. "Подобного типа отчет никто не предоставлял Пенитенциарной службе. Для того, чтобы у общественности не оставались вопросы, завтра утром (сегодня, 21 ноября - прим. "Кавказского узла") я намерен обратиться в национальное бюро экспертизы о проведении токсикологической экспертизы, чтобы у населения была полная информация о состоянии здоровья Михаила Саакашвили", - заявил министр.

Отметим, что согласно закону №5393 от 29.11.2019, Специальная пенитенциарной служба входит с системы министерства юстиции Грузии.

Напомним, что 20 ноября в Тбилиси сторонники Саакашвили потребовали срочно перевести его на лечение в зарубежную клинику. Отец политика, врач Николоз Саакашвили заявил, что в Грузии нет возможности провести нужный курс лечения.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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