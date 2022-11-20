Участники протестов в Тбилиси потребовали лечить Саакашвили за рубежом

20 ноября 2022, 17:51

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Сторонники Михаила Саакашвили на акции протеста в центре Тбилиси потребовали срочно перевести его на лечение в зарубежную клинику. В Грузии нет возможности провести нужный курс лечения, заявил отец политика, врач Николоз Саакашвили.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября отец бывшего президента Грузии Николоз Саакашвили опубликовал в соцсети заявление с призывом к сторонникам Михаила Саакашвили выйти 20 ноября на акцию в Тбилиси и потребовать перевести политика на лечение в зарубежную клинику.

10 ноября духовник бывшего президента Грузии сообщил, что Михаил Саакашвили за время заключения потерял больше половины веса и не встает с постели. Защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья: из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

На акцию протеста перед зданием администрации правительства Грузии пришли сегодня несколько сотен человек, включая политиков и рядовых граждан. Они потребовали перевести Михаила Саакашвили в зарубежную клинику, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

Акцию организовал Николоз Саакашвили, который как врач призвал своих коллег принять в ней участие и высказать профессиональное мнение относительно болезни и лечения бывшего главы государства. Сам Николоз Саакашвили сегодня также пришел на площадь.

"Крупными шведскими токсикологами доказано, что в организме Михаила Саакашвили обнаружены элементы тяжелых металлов. В начале следующей недели ждем ответ, как они попали в организм – пероральным путем, через вдох, или же была сделана инъекция. Все эти металлы могут участвовать в перерождении печени, нефротоксических явлениях и, самое главное, они очень активно оказывают влияние на центральную нервную систему, так как она руководит всеми процессами", - сказал Николоз Саакашвили корреспонденту «Кавказского узла».

Михаил Саакашвили был отравлен после ареста, предположил 19 ноября его адвокат Валерий Гелбахиани, сославшись на экспертизу иностранных врачей. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед", где политик находится сейчас. Версия об отравлении Саакашвили после ареста необоснованна и не подкреплена фактами, возразила сегодня Пенитенциарная служба Грузии.

Николоз Саакашвили добавил, что ранее сам высказывал предположение об отравлении сына, но его никто не воспринял всерьез, поскольку считали, что ухудшение состояния политика вызвано проведенной голодовкой. Однако и реабилитация после окончания голодовки тоже была проведена неверно, считает отец бывшего президента. Кроме того, по его словам, американские врачи выявили необходимость проведения эндопротезирования плечевого сустава Михаила Саакашвили, но в Грузии нет опыта в такого рода операциях.

"Перевод необходим в клинику в Германии, где делают эндопротезирование плечевых суставов. Кроме того, лечение в зарубежной клинике необходимо и по той причине, что психологически ситуация должна быть другой. Здесь она давит на раздраженную нервную систему, влияющую на различные факторы в организме", - сказал он.

Симптоматика состояния Михаила Саакашвили указывает на то, что в его организме циркулируют ядовитые токсины, которые могут привести к смерти, согласился один из участников акции, врач Вилли Пачкория.

"Призываю министра здравоохранения защитить права пациента, право на жизнь и право на выздоровление. В противном случае - уйти в отставку", - заявил он в своем выступлении на акции, призвав политиков "не вмешиваться во врачебные дела".

Участники акции заявили о необходимости перевода Михаила Саакашвили в зарубежную клинику в недельный срок, поскольку речь идет о неотложной помощи. Кроме того, вопрос его перевода не может рассматриваться в привычном порядке, так как Саакашвили не рядовой заключенный, а бывший президент страны. В связи с этим результаты медицинской экспертизы должны быть рассмотрены "со всей серьезностью", указали они.

Представитель НПО "Бывшие политзаключенные за права человека", адвокат Гела Николаишвили ранее разъяснил "Кавказскому узлу", при каких условиях суд может разрешить лечение Саакашвили вне исправительного учреждения. Для этого защита должна представить суду заключение медэкспертизы о тяжелом заболевании заключенного, которое не поддается лечению в тюрьме, а суд обязан принять решение с учетом позиции пенитенциарной службы и ее медицинского департамента. Если суд удовлетворяет ходатайство, заключенный получает отсрочку наказания на год и за это время проходит курс лечения, а при необходимости процедура повторяется, рассказал правозащитник.

Один из участников акции протеста заявил, что перевод Саакашвили в зарубежную клинику необходим в связи с тем, что в Грузии его не могут вылечить на протяжении нескольких месяцев, и в случае летального исхода обвинение предъявят лечившим его врачам, передал корреспондент "Кавказского узла".

На акции присутствовала и мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания. Она пояснила журналистам, что благодарна врачам клиники «Вивамед», однако считает, что для полного выздоровления Саакашвили необходим его перевод за границу.

"Акция совершенно мирная, полностью отстраненная от политики. Цель этой акции - спасти жизнь одного человека. В клинике «Вивамед» проводятся обследования, я довольна и благодарна врачам, но проблема в том, что состояние не улучшилось, оно все равно тяжелое... За время пребывания в клинике он похудел на 40 килограммов, у него постоянно повышена температура, а также слабость, он не может встать, не может есть", - приводит ее слова "ИнтерпрессНьюс".

Напомним, Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как заочно приговорен в Грузии к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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