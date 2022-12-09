Сторонники Саакашвили возмутились затягиванием суда по его делу

09 декабря 2022, 22:37

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Участники акции в поддержку Михаила Саакашвили потребовали освободить его, пока состояние третьего президента Грузии не стало критическим. Они возложили ответственность за ухудшение состояния Саакашвили на власти Грузии.

Как писал "Кавказский узел", на сегодня было назначено заседание суда, который должен решить, отсрочить исполнение приговора Михаилу Саакашвили или освободить его. Мать Саакашвили призвала его сторонников собраться у здания суда. Тбилисский горсуд перенес на 14 декабря заседание по делу Саакашвили, чтобы подготовиться к дистанционному участию подсудимого в процессе. Свое решение суд озвучил на фоне акции оппозиционеров, пришедших поддержать бывшего президента. На акции был задержан один человек, который оскорблял ее участников.

Ускорить рассмотрение дела Михаила Саакашвили в связи с его физическим состоянием потребовал лидер партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. “Когда мы говорим об ухудшении его [Михаила Саакашвили] состояния здоровья, то неприемлема роскошь месячного рассмотрения этого вопроса в залах суда", - сказал он после оглашения решения о переносе даты суда.

Михаил Саакашвили был отравлен после ареста в Грузии, предположил 19 ноября адвокат политика Валерий Гелбахиани, сославшись на экспертизу иностранных врачей. Он потребовал выяснить, когда отравляющие вещества оказались в организме Саакашвили – во время пребывания в тюрьме или после перевода в клинику "Вивамед". Мать бывшего президента после ознакомления с экспертизой призвала срочно освободить его. 20 ноября Пенитенциарная служба заявила, что предположение защиты об отравлении Саакашвили после ареста необоснованно и не подкреплено фактами.

Бывший начальник одной из тюрем, а ныне - политолог, кандидат наук Лаша Брегвадзе считает, что за отравлением стоят иностранные спецслужбы. “Я считаю, что администрация тюрьмы не причастна к этому отравлению. Отравляющие вещества с содержанием тяжелых металлов не находятся в широком доступе, грузинские спецслужбы не имеют в своем арсенале такую группу отравляющих веществ. Это полный провал грузинской службы безопасности, которая не смогла обеспечить охрану самому важному заключенному Грузии", - , сказал Лаша Брегвадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Сторонники Саакашвили пришли поддержать его к зданию суда. "Мы хотим, чтобы Миша был здоров, чтобы Миша был свободен. Миша пострадал от того, что вернулся в Грузию. Его наказывают только за то, что он вывел Грузию из состояния нищеты, создал государство”, - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Лиана Микаберидзе.

Участница акции, педагог Марика Ломджария, возмутилась тем, что Саакашвили не получает должного лечения. “Человека отравили и при этом не лечат. Президент, который столько сделал для Грузии, содержится в тюрьме! Это вина правительства”, - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Участники акции пришли прежде всего, чтобы поддержать Саакашвили, заявил врач-хирург Леван Меладзе. “Люди собрались в первую очередь для того, чтобы выразить поддержку третьему президенту. Самый удачный руководитель страны в новейшей истории Грузии находится в смертельной опасности. Поэтому люди и пришли сюда, мы все обеспокоены”, - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Участники акции отметили, что для них не важно, кто выступил инициатором акции в поддержку Саакашвили - его родные или представители оппозиции.“Это не имеет значения. Значение имеет то, что Саакашвили должен быть на свободе", - подчеркнула Марика Ломджария.

Ия Джишкариани присоединилась к ЕНД после поражения партии Саакашвили на выборах в 2012 году. “Я была вне политики, но поняла (тогда), что нужно поддержать его реформы, сохранить Грузию. Поэтому я сегодня здесь, требую его перевода в зарубежную клинику. Это большой стыд, что Саакашвили содержится в тюрьме”, - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава уверен, что Саакашвили добьется освобождения и лечения за границей. "Саакашвили платит неимоверно большую цену за свою свободу - платит своим здоровьем. Я думаю, что будет как и год назад, когда он держал голодовку, а власти делали циничные заявления, но в конечном счет им пришлось перевести его в госпиталь”, - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья: из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Здоровье Саакашвили может ухудшиться, предположил Угулава, “Я думаю, что у нас есть месяц-два. Если решение не будет принято, то исход будет фатальным, и он будет фатальным для государства", - сказал он.

30 ноября брат Саакашвили сообщил, что состояние здоровья бывшего президента ухудшилось, и он уже не может самостоятельно передвигаться. Члены консилиума, которые посетили 4 декабря Саакашвили в тбилисской клинике, заявили, что состояние его здоровья ухудшилось, несмотря на лечение. Консилиум рекомендовал перевести Саакашвили на лечение в зарубежную клинику, указав, что его жизнь в опасности. Глава правительства Ираклий Гарибашвили пообещал, что Саакашвили отбудет полный срок заключения в Грузии. Он выразил мнение, что требования сторонников Саакашвили о переводе на лечение за границу преследуют цель освободить бывшего президента из-под стражи.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

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