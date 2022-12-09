Один человек задержан на акции в поддержку Саакашвили

09 декабря 2022, 16:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Полицейские задержали мужчину, который оскорблял участников акции в поддержку Саакашвили у здания суда в Тбилиси. Сторонники третьего президента Грузии рассказали, что пришли поддержать его, потому что в период своего правления он много сделал для страны.

Как писал "Кавказский узел", на сегодня было назначено заседание суда, который должен решить, отсрочить исполнение приговора Михаилу Саакашвили или освободить его. Мать Саакашвили призвала его сторонников собраться у здания суда. Тбилисский горсуд перенес на 14 декабря заседание по делу Михаила Саакашвили, чтобы подготовиться к дистанционному участию подсудимого в процессе. Свое решение суд озвучил на фоне акции оппозиционеров, пришедших поддержать бывшего президента.

Судебный процесс об отсрочке наказания был назначен на 9 декабря, адвокаты обратились в суд 2 декабря и высказывали недовольство тем, что Специальная пенитенциарная служба затягивает пересылку суду документов Саакашвили, сообщил один из его адвокатов Шалва Хачапуридзе.

Противник акции сторонников Саакашвили был задержан 13:46 (12.46 мск) перед зданием суда в Тбилиси, где сегодня проходило заседание по делу Саакашвили. Конфликт произошёл на площадке у ступенек здания. Человек средних лет проходил мимо участников акции и высказал недовольство тем, что люди занимаются политикой, а затем начал оскорблять ее участников. Полиция задержала мужчину в связи с нарушением общественного порядка, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий

Митинг у здания суда проходил без выступлений. На нем присутствовали лидер партии Саакашвили "Единое национальное движение" Ника Мелия, один из лидеров ""Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе, лидер партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как ранее был заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

Участники акции рассказали, почему они пришли поддержать третьего президента Грузии.

"Я пришла потому, что поддерживаю Мишу. Он много сделал для Грузии, при нем исчезла коррупция, на улицах установился порядок. Я привела с собой дочь и принесла шарики красного и белого цвета - как символ флага, утверждённого при Саакашвили", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Тбилиси Манана.

"Он дал будущее молодёжи. Посмотрите на молодых людей на митинге - это не маргиналы, это образованные люди, имеющие работу, но обладающие своей позицией", - заявил житель столицы Грузии Мамука.

Напомним, 30 ноября брат Саакашвили сообщил, что состояние здоровья бывшего президента ухудшилось, и он уже не может самостоятельно передвигаться. Члены консилиума, которые посетили 4 декабря Саакашвили в тбилисской клинике, заявили, что состояние его здоровья ухудшилось, несмотря на лечение. Консилиум рекомендовал перевести Саакашвили на лечение в зарубежную клинику, указав, что его жизнь в опасности. Глава правительства Ираклий Гарибашвили пообещал, что Саакашвили отбудет полный срок заключения в Грузии. Он выразил мнение, что требования сторонников Саакашвили о переводе на лечение за границу преследуют цель освободить бывшего президента из-под стражи.

Ранее защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья: из-за ареста он уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.