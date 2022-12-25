25 декабря 2022, 02:43

562 женщины попросили президента Грузии помиловать Саакашвили

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Оппозиционная партия "Дроа" распространила обращение 562 женщин, которые обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать Михаила Саакашвили, чтобы не допустить поляризацию в стране и защитить европейскую перспективу страны.

Как сообщал "Кавказский узел", сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили регулярно проводят акции протеста с требованием о переводе политика на лечение в зарубежную клинику. 17 декабря около 100 грузинских писателей, издателей и переводчиков художественной литературы опубликовали совместное заявление, в котором призвали не допустить смерти Саакашвили. Вечером 23 декабря у здания администрации президента Грузии Саломе Зурабишвили сторонники Саакашвили провели акцию протеста с требованием его помилования. Они заявили, что акция будет продолжаться до тех пор, пока Саакашвили не будет помилован.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября того же года был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Материалы о событиях, связанных с этим, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили под судом".

562 жительницы Грузии обратились с письмом к президенту Грузии Саломе Зурабишвили, в котором попросили помиловать Михаила Саакашвили, пишет 24 декабря "Грузия-онлайн".

Письмо женщин распространила партия "Дроа". В нем говорится, что нельзя допустить, чтобы "третий президент Грузии был замучен до смерти и исчезла перспектива отказа от политического реванша в этой стране".

"Исполните имеющиеся в вашем распоряжении конституционные рычаги, чтобы спасти жизнь третьего президента Грузии и защитить европейскую перспективу Грузии. Выполните призыв мудрых и гуманных граждан Грузии и лучших друзей нашей страны об освобождении Михаила Саакашвили и помиловании Ники Гварамии", - говорится в обращении.

16 мая Тбилисский горсуд приговорил бывшего руководителя телеканала "Рустави 2" Нику Гварамию к 3,5 года лишения свободы по делу о растрате, а  2 ноября апелляционный суд оставил приговор в силе. Защита называет приговор политически мотивированным. Депутаты Европарламента 7 ноября призвали президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Гварамию. Ранее помиловать Гварамию президента призывала и омбудсмен Грузии.

Подписанты обращения призвали Зурабишвили "выполнить конституционный, исторический и человеческий долг президента Грузии", чтобы не допустить "дальнейшей поляризации и дегуманизации государства", в чем обвинили власти России.

Ранее Саакашвили дважды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней, с момента ареста 1 октября 2021 года до 20 ноября 2021 и вторая — 20 дней, с 21 февраля по 10 марта этого года. Защита Михаила Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

Сторонники Саакашвили возмутились затягиванием суда по его делу", "Мать Саакашвили накануне суда попросила о максимальной поддержке для сына", "Власти Грузии пообещали Саакашвили "полный срок в стране".

Автор: "Кавказский узел"

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