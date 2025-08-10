Акцию протеста у парламента Грузии предварил митинг выселенных беженцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На 256-й день протестов сторонники евроинтеграции Грузии собрались на площади у парламента страны и заблокировали движение по проспекту Руставели. До этого на акцию протеста вышли беженцы из Абхазии, выселенные из аварийного дома на улице Твалчрелидзе, которые заявили, что до сих пор не могут добиться внимания мэрии Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", участники проевропейских протестов в Тбилиси 9 августа 255-й день подряд перекрыли проспект Руставели у здания парламента. К протестующим присоединилась колонна госслужащих, которые были уволены за свои политические взгляды.

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Сторонники евроинтеграции Грузии собрались на 256-й день ежедневных протестов на площади у парламента страны и заблокировали движение по проспекту Руставели. Требования протестующих неизменны - проведение новых парламентских выборов и освобождение политзаключенных, сообщила Publika.

24 июля представители властей выселили семьи беженцев из Абхазии из аварийного дома на улице Твалчрелидзе в тбилисском районе Самгори. Во время акции протеста полицейские задержали 17 человек и обвинили их в неповиновении силовикам. Среди задержанных были как выселенные, так и активисты, приехавшие поддержать жильцов. Часть задержанных получили штрафы. Вечером 24 июля Национальное бюро принудительного исполнения сообщило, что процесс выселения завершен. После выселения 39 семей остались ночевать на улице со своими вещами. Задержанные пожаловались на насилие со стороны полицейских.

Сегодня днем в Тбилиси прошла акция протеста беженцев из Абхазии, выселенных из аварийного дома на улице Твалчрелидзе. По их словам, даже спустя две недели после выселения у них нет жилья. Собравшиеся заявили, что насильственное выселение недопустимо, и что удовлетворение жилищных условий каждого гражданина должно быть первостепенной заботой государства, сообщает издание.

"Каладзе в тот же день умыл руки, сказав, что властей города это не касается... Если вы не прописаны в Тбилиси, то должны оставаться на улице. Я лично прописана в Абхазии. Я сама беженка, вся моя семья. Нам никто ничем не помогает", — рассказала Натия Гасашвили.

Инга Папидзе, одна из выселенных, рассказала Publica, что сегодня к их семьям должен был приехать представитель компании Black Sea Property, но он не явился. "Мы здесь уже 18 дней и умоляем, умоляем… Мы ждали представителей мэрии несколько дней, но они не приехали. Мы многодетные матери, социально незащищённые вынужденные переселенцы, и у нас много матерей с пятью, шестью, девятью детьми. Мы пошли в мэрию и попросили о встрече с несколькими людьми, но нам сказали, что Кахи Каладзе нет на месте, как и вице-мэра. Кто-то вышел из штаба, попросил нас написать заявление, сказал, что будет дан ответ, что нас вызовут на встречу, но прошло уже больше двух недель, а никто так и не появился. Нам, находящимся здесь, некуда идти", - рассказала она, отметив, что беженцы планируют сделать протестные акции постоянными.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.