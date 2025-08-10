×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:56, 10 августа 2025

Акцию протеста у парламента Грузии предварил митинг выселенных беженцев

Акция протеста у парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 19.08.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1519592176106994&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На 256-й день протестов сторонники евроинтеграции Грузии собрались на площади у парламента страны и заблокировали движение по проспекту Руставели. До этого на акцию протеста вышли беженцы из Абхазии, выселенные из аварийного дома на улице Твалчрелидзе, которые заявили, что до сих пор не могут добиться внимания мэрии Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", участники проевропейских протестов в Тбилиси 9 августа 255-й день подряд перекрыли проспект Руставели у здания парламента. К протестующим присоединилась колонна госслужащих, которые были уволены за свои политические взгляды.

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.  

Сторонники евроинтеграции Грузии собрались на 256-й день ежедневных протестов на площади у парламента страны и заблокировали движение по проспекту Руставели. Требования протестующих неизменны - проведение новых парламентских выборов и освобождение политзаключенных, сообщила Publika.

24 июля представители властей выселили семьи беженцев из Абхазии из аварийного дома на улице Твалчрелидзе в тбилисском районе Самгори. Во время акции протеста полицейские задержали 17 человек и обвинили их в неповиновении силовикам. Среди задержанных были как выселенные, так и активисты, приехавшие поддержать жильцов. Часть задержанных получили штрафы. Вечером 24 июля Национальное бюро принудительного исполнения сообщило, что процесс выселения завершен. После выселения 39 семей остались ночевать на улице со своими вещами. Задержанные пожаловались на насилие со стороны полицейских. 

Сегодня днем в Тбилиси прошла акция протеста беженцев из Абхазии, выселенных из аварийного дома на улице Твалчрелидзе. По их словам, даже спустя две недели после выселения у них нет жилья. Собравшиеся заявили, что насильственное выселение недопустимо, и что удовлетворение жилищных условий каждого гражданина должно быть первостепенной заботой государства, сообщает издание.

"Каладзе в тот  же день умыл руки, сказав, что властей города это не касается... Если вы не прописаны в Тбилиси, то должны оставаться на улице. Я лично прописана в Абхазии. Я сама беженка, вся моя семья. Нам никто ничем не помогает",  — рассказала Натия Гасашвили. 

Инга Папидзе, одна из выселенных, рассказала Publica, что сегодня к их семьям должен был приехать представитель компании Black Sea Property, но он не явился. "Мы здесь уже 18 дней и умоляем, умоляем… Мы ждали представителей мэрии несколько дней, но они не приехали. Мы многодетные матери, социально незащищённые вынужденные переселенцы, и у нас много матерей с пятью, шестью, девятью детьми. Мы пошли в мэрию и попросили о встрече с несколькими людьми, но нам сказали, что Кахи Каладзе нет на месте, как и вице-мэра. Кто-то вышел из штаба, попросил нас написать заявление, сказал, что будет дан ответ, что нас вызовут на встречу, но прошло уже больше двух недель, а никто так и не появился. Нам, находящимся здесь, некуда идти", - рассказала она, отметив, что беженцы планируют сделать протестные акции постоянными.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:57, 10 августа 2025
Боец из Калмыкии убит в военной операции
11:56, 10 августа 2025
Росавиация ограничила работу аэропорта в Геленджике
10:57, 10 августа 2025
БПЛА попытались атаковать объекты в Невинномысске и Ставрополе
09:55, 10 августа 2025
3
 В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса сняты ограничения
08:58, 10 августа 2025
Минобороны отчиталось о 42 сбитых на юге страны беспилотниках
07:50, 10 августа 2025
На Кубани перед Крымским мостом вновь растет очередь
Все события дня
Новости
Анастасия Зиновкина ( в центре), Артем Грибуль (справа). Скриншот фото из Telegram-канала Николая Кавказского (признан иноагентом) от 09.08.25, https://t.me/NKavkazsky/9938
14:56, 10 августа 2025
Зиновкина пожаловалась на ухудшение состояния
Обстановка у парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 09.08.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1518742529525292&set=a.7154063931922471 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
21:56, 9 августа 2025
Уволенные госслужашие вышли на акцию протеста в Тбилиси
КПП "Дариали". Скриншот фото https://www.drive2.ru/b/515712461064635009/
18:56, 9 августа 2025
Тбилиси обвинил Киев в затягивании возвращения украинцев на родину
04:53, 9 августа 2025
Граждане Украины прекратили голодовку на грузинском КПП
Инсталляция с фотографиями жертв войны возле парламента Грузии. Фото: Publika
21:58, 8 августа 2025
Активисты в Тбилиси выразили протест после слов Кобахидзе об августовской войне
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Колонна грузинских танков. Фото: http://news.siteua.org/Мир/25258/ Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Обрыв канатной дороги в Нальчике. 8 августа 2025 г. Фото: ГУ МЧС России по КБР
11 августа 2025, 09:54
Трое пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике остаются в больницах

Эвакуация посетителей канатной дороги в Нальчике. Фото: МЧС по Кабардино-Балкарии.
08 августа 2025, 19:44
Не менее пяти человек пострадало при обрыве канатной дороги в Нальчике

Александр Аблаев. Фото: Объединенная пресс-служба судов Москвы / Telegram
08 августа 2025, 16:56
Полицейский из Краснодара сознался в сливе информации сотрудникам "Базы"

Бахтияр Гаджиев. Фото: https://www.yeniavaz.com/ru/news/207690/бахтияр-гаджиев-продолжает-голодовку
08 августа 2025, 13:14
Родственники добиваются медицинской помощи осужденному в Азербайджане Бахтияру Гаджиеву

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше