Депутаты Европарламента призвали Зурабишвили помиловать Гварамию

07 ноября 2022, 19:23

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Приговор главе телекомпании "Рустави-2" Нике Гварамии вызывает сомнение в беспристрастности судей, указали депутаты Европарламента, призвав президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать осужденного.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая Тбилисский горсуд Тбилиси приговорил бывшего руководителя телеканала "Рустави 2" Нику Гварамию к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным в растрате. Защита назвала приговор политически мотивированным. 2 ноября апелляционный суд оставил приговор в силе.

По версии следствия, в результате злоупотребления руководящими и представительскими полномочиями Гварамии компания "Рустави-2" не смогла получить около 6,8 миллиона лари (около 2,3 миллиона долларов). Сам Гварамия доводы следствия раскритиковал, заявив, что часть обвинений опровергается имеющимися документами.

12 депутатов Европарламента в письме президенту Грузии Саломе Зурабишвили призвали ее помиловать Нику Гварамию, сообщает сегодня "ИнтерпрессНьюс".

"Мы заявляем, что это дело подчеркивает существующее недоверие к судебной системе Грузии, а также необходимость повышения независимости и беспристрастности судебной системы. Оно также негативно влияет на свободу СМИ и способствует поляризации. Поэтому мы обращаемся к вам и призываем рассмотреть возможность использования права президента на помилование для освобождения г-на Гварамия из заключения", - цитирует издание письмо депутатов.

Напомним, ранее омбудсмен Грузии также призвала президента страны помиловать Нику Гварамию. Она сочла, что суд приговорил его к лишению свободы необоснованно. Сам Гварамия на заседании апелляционного суда 19 июля заявил, что его уголовное преследование является политическим, так как он борется за европейскую перспективу Грузии.

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