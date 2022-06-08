Омбудсмен попросила президента Грузии помиловать Гварамию

08 июня 2022, 14:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна использовать право на помилование бывшего руководителя телеканала "Рустави 2" Ники Гварамии, так как суд вынес необоснованное решение, заявила сегодня омбудсмен Нино Ломджария.

Как писал "Кавказский узел", горсуд Тбилиси 16 мая приговорил бывшего руководителя телеканала "Рустави 2" Нику Гварамию к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о растрате. Правозащитники и соратники Гварамии сочли приговор суда слишком суровым. Защита Гварамии 19 мая заявила, что опротестует вынесенный ему приговор, так как считает его политически мотивированным.

По версии следствия, в результате злоупотребления руководящими и представительскими полномочиями Гварамии компания "Рустави-2" не смогла получить около 6,8 миллиона лари (около 2,3 миллиона долларов). Сам Гварамия доводы следствия раскритиковал, заявив, что часть обвинений опровергается имеющимися документами.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария назвала необоснованным решение суда по делу бывшего гендиректора "Рустави 2" Ники Гварамии и призвала президента Саломе Зурабишвили помиловать его. "Народный защитник просит президента Грузии использовать имеющиеся полномочия", — процитировало заявление омбудсмена издание "Новости Грузия".

Народный защитник отметила, что суд опирался только на сведения, полученные путем скрытой аудио- и видеозаписи. "Суд уклонился от ответов на все важные правовые вопросы. Вынесенный приговор, ввиду крайней скудости правового обоснования, можно оценить как существенно необоснованный", — приводятся ее слова в публикации.

В заявлении омбудсмена также подчеркивается. что "недопустимо наказывать менеджера за принятые им решения", когда суд не может подтвердить, что они были приняты из личной заинтересованности, с целью мошенничества или совершения других преступлений. сообщило сегодня агентство "Интерпрессньюс".

"Данный приговор представляет собой грубое нарушение принципов законности и стандартов обоснования, установленных Конституцией, национальным и международным законодательством", - процитировало агентство заявление Ломджарии.

"Кавказский узел" также писал, что после вынесения приговора центре Тбилиси прошло шествие в поддержку осужденного директора телекомпании "Мтавари архи" Ники Гварамии. Международные и неправительственные организации расценили приговор как политически мотивированный и указали на его негативное влияние на получение Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза.

Телеканал "Мтавари архи", гендиректором которого является Гварамия. после вынесения ему приговора, продолжит вещание в обычном режиме, заявил ранее телеведущий Георгий Габуния. "Мы продолжаем бороться, и будем это делать больше, чем прежде. Потому что у нас теперь есть еще одна причина бороться до конца за свободу, как всегда, и не только за свободу Ники", – заявил он.

Гварамия был уволен 18 июля 2019 года – сразу же после того, как суд принял решение передать активы телеканала "Рустави 2" бывшему владельцу Кибару Халваши. 26 июля 2019 года Гварамия объявил о планах создания нового телеканала. Уголовное дело о растратах в телекомпании "Рустави 2" является политически мотивированным, власти хотят помешать Гварамии создать новый телеканал и мстят за критику, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" грузинские оппозиционеры.

5 июня Гварамия потребовал компенсации от телеканала "Рустави 2", так как считает, что был уволен с нарушениями.

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