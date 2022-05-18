Грузинские журналисты раскритиковали приговор Гварамии

18 мая 2022, 19:53

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Сотрудники грузинских СМИ на акции протеста в Тбилиси раскритиковали приговор бывшему руководителю телеканала "Рустави 2" Нике Гварамии. Приговор журналисту воспринимается как угроза независимым СМИ, указали в совместном заявлении правозащитники и активисты.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая Тбилисский горсуд приговорил бывшего руководителя телеканала "Рустави 2" Нику Гварамию к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным по статье об использовании полномочий руководителя для извлечения выгоды. Правозащитники и соратники Гварамии сочли приговор суда слишком суровым.

По версии следствия, в результате злоупотребления руководящими и представительскими полномочиями Гварамии компания "Рустави-2" не смогла получить около 6,8 миллиона лари (около 2,3 миллиона долларов). Сам Гварамия доводы следствия раскритиковал, заявив, что часть обвинений опровергается имеющимися документами.

Журналисты и медиаменеджеры грузинских СМИ начали сегодня акцию в поддержку Ники Гварамии, они направились шествием от площади Республики к зданию парламента, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

На акции присутствуют также представители оппозиционных партий и неправительственных организаций. Из-за шествия частично перекрыто автомобильное движение. Участники акции планируют после шествия перейти в офис «Мтавари архи».

После приговора Ники Гварамии начинаются «очень тяжелые вести для свободных грузинских СМИ», считает участница акции, журналистка Инга Григолия. "Борьба будет очень тяжелой, но она обязательно закончится победой Ники Гварамия", - приводит ее слова издание.

Гварамия был уволен из "Рустави 2" 18 июля 2019 года – сразу после того, как суд принял решение передать активы телеканала бывшему владельцу Кибару Халваши. 26 июля 2019 года Гварамия объявил о планах создания нового телеканала. Создав телеканал "Мтавари архи", Гварамия пригласил в эту телекомпанию журналистов и ведущих ток-шоу, которые уволились с "Рустави 2".

Приговор Гварамии воспринимается как «угроза» и «предупреждение» независимым СМИ, чтобы они не выполняли контрольные функции и прекратили критическое освещение деятельности властей, заявили в совместном заявлении, опубликованном 17 мая, около 40 грузинских неправительственных организаций.



«Мы считаем, что такие процессы могут оказать негативное влияние на процесс евроинтеграции Грузии», - цитирует сегодня фрагмент заявления "Грузия Online".

Совместное заявление подписали в частности, "Международная прозрачность – Грузия", Ассоциация молодых юристов Грузии, "Международное общество за справедливые выборы и демократию", Фонд «Открытое общество» и Центр по правам человека, пишет издание.

Уголовное дело о растратах в телекомпании "Рустави 2" является политически мотивированным, власти хотят помешать Гварамии создать новый телеканал и мстят за критику, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" грузинские оппозиционеры.

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