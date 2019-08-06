Оппозиция назвала политическим уголовное дело о присвоении денег "Рустави 2"

06 августа 2019, 03:47

Уголовное дело о растратах в телекомпании "Рустави 2" является политическим мотивированным, власти хотят помешать Нике Гварамии создать новый телеканал и мстят за критику, считают опрошенные "Кавказским узлом" оппозиционные грузинские политики. На фоне скандала новый гендиректор "Рустави 2" Паата Салия уволил главного юриста.

Как писал "Кавказский узел", гендиректор телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия был уволен 18 июля, сразу же после того, как суд принял решение передать активы телеканала бывшему владельцу Кибару Халваши. 26 июля Гварамия объявил о планах создания нового грузинского телеканала. По его словам, уже найдены необходимые инвесторы, однако необходимы финансовые пожертвования от сторонников этой идеи. 1 августа прокуратура пригласила Нику Гварамию на допрос по делу о присвоении денег телеканала. Он отрицает свою причастность к финансовых махинациям и считает, что интерес прокуратуры носит политический характер.

Европейский суд по правам человека 18 июля признал законным решение Верховного суда Грузии, принятое в 2015 году, передать активы телеканала "Рустави 2" бывшему владельцу Кибару Халваши. Он, в свою очередь, предложил безвозмездно передать двум ее учредителям 40 процентов акций телекомпании, однако их не устроили такие условия. Они заявили журналистам, что это предложение не обеспечивает им право голоса в телекомпании, а правящая партия "Грузинская мечта" хочет таким образом взять телевещание под контроль. Оппозиция потеряет значительную часть своих сторонников на выборах, если у телекомпании "Рустави 2" изменится редакционная политика, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Владелец телеканала заверил, что гарантирует журналистам сохранение независимости.

Бывший генеральный директор "Рустави 2" Ника Гварамия связал возбужденное уголовное дело о присвоении денег телеканала и вызов на допрос с заявленными планами создать новую телекомпанию. В эфире "Рустави 2" 5 августа он заявил, что уголовное дело касается экономических и финансовых дел 2015 года. Он также заверил, что не совершал преступления, а распределение сумм не входило в его компетенцию.

Следствие интересуется стоимостью рекламного времени, заявила в эфире "Рустави 2" адвокат Бека Басилая.

Уголовное дело связано с намерением создать новый телеканал

По мнению опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" оппозиционных политиков, уголовное дело возбуждено после того, как Гварамия заявил о намерении создать новый телеканал.

Депутат парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе назвал обвинения ложными и беспочвенными и напомнил, что в течение двух лет счета телекомпании были заморожены.

"Телекомпания работала в сложнейшей финансовой ситуации. Финансовые нарушения -ложные и беспочвенные обвинения, цель которых - ее закрытие", - сказал он.

По его мнению, финансовые проблемы могут вынудить сотрудников покинуть телекомпанию.

Депутат парламента от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Зураб Чиаберашвили также считает, что уголовное дело возбуждено с целью "нейтрализации" Гварамии и других лиц, чтобы они не могли создать новый телеканал.

"Иванишвили (лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" Бидзина Иванишвили - прим. "Кавказского узла") хочет оказать давление не на них", - сказал он.

По его словам, в числе спонсоров нового телеканал - компания "Формула креатив", финансовые документы которой также были изъяты прокуратурой.

"Создав новую телекомпанию, они очень быстро получат большую аудиторию телезрителей", - уверен депутат.

Власти не предполагали, что Гварамия захочет создать новую телекомпанию, предполагая, что все закончится его отстранением от поста гендиректора "Рустави 2", считает одна из лидеров непарламентской оппозиционной партии "Новые правые" Манана Начкебия.

Она напомнила, что новый генеральный директор "Рустави 2" Паата Салия рассказал о финансовых трудностях телекомпании.

"Они таким образом хотели распустить весь состав информационной службы и авторских передач", - считает Начкебия.

Ситуацию вокруг "Рустави 2" она назвала "личной местью Бидзины Иванишвили" за ее "ежедневные разоблачения власти - коррупционных схем, бизнес-интересов, контроля над судебной деятельностью".

Начкебия считает, что новая телекомпания, создаваемая Гварамией, даже больше, чем "Рустави 2" будет критиковать власть.

Политологи высказали различные мнения о мотивах возбуждения уголовного дела

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" грузинские политологи высказали различные мнения относительно того, заинтересовалась ли прокуратура реальными финансовыми нарушениями в телекомпании или же выполняет политический заказ властей. Они также не исключили, что в скором времени Ника Гварамия может быть задержан.

Финансовые скандалы на "Рустави 2" были еще в период президентства Эдуарда Шеварднадзе, отметил политолог "Клуба независимых экспертов" Рамаз Сакварелидзе.

Он отметил, что не видит в действиях прокуратуры политического подтекста, и считает, что финансовые нарушения на "Рустави 2" действительно имели место.

Иного мнения придерживается руководитель НПО "Центр демократического аудита", доктор политических наук Армаз Ахвледиани, который считает, что прокуратура выполняет политический заказ "конкретно Бидзины Иванишвили, чтобы не допустить появления альтернативных оппозиционных институтов".

"У Грузинской мечты" достаточно рычагов. Будет задействована вся машина и использовано все против тех, кто может противостоять Иванишвили и партии. Будет задействована не только прокуратура, но и другие органы", - считает он.

По его мнению, своими действиями власти преследуют цель победить на парламентских выборов в 2020 году, и поэтому "готовы и способны на все".

Ахвледиани не исключил, что прокуратура задержит Нику Гварамию, а также некоторых журналистов. Действия властей он назвал "сигналом для оппозиции".

"Сейчас власти демонстрируют, что способны на все", - сказал он.

Салия уволил главного юриста "Рустави 2"

5 августа новый генеральный директор "Рустави 2" Паата Салия уволил главного юриста телекомпании Тамту Мурадашвили. По ее словам, уведомление о расторжении контракта ей пришло на электронную почту, когда она находилась в отпуске.

По словам Тамты Мурадашвили, в уведомлении было указано, что контракт с ней расторгается из-за того, что она нарушила договор, однако не уточняется, о каком конкретно нарушении идет речь.

«В пятницу 2 августа между мной и Паатой Салией состоялся тяжелый разговор... Салия почти заставлял меня бросить работу. Я попросила отпустить меня в отпуск. Мы согласовали, что я уйду в отпуск 5 августа, но сегодня днем ​​(5 августа) я получил электронное письмо от руководителя отдела кадров, в котором сообщалось, что Паата Салия отказал в моем запросе на отпуск, а также что меня уволили. Указывается, что я нарушил конкретные пункты контракта и меня уволили за нарушение контракта, но не указали на то, что я нарушила... Единственное, о чем я могу думать, это то, что теперь в опасности журналисты канала, потому что у них не будет адвоката, который бы защищал их права. Я думаю, что это начало давления, которое может быть оказано на журналистов», - сказала Тамта Мурадашвили в эфире "Рустави 2".

Паата Салия прокомментировал увольнение Мурадашвили также в эфире "Рустави 2". По его словам, она нарушила некоторые пункты контракта.

«Были основания для увольнения. Я указал в направленном ей уведомлении нормы, которые она нарушила, поэтому она имеет право обратиться в суд. Она адвокат, и сама знает, какие меры предпринять. Если у нее есть претензия к этому решению, мы ответим в суде», - сказал Салия.

Вдова Кицмаришвили заявила о намерении вернуть акции "Рустави 2"

5 августа Ия Кицмаришвили, вдова одного из основателей "Рустави 2" Эроси Кицмаришвили объявила, что сделает все возможное, чтобы вернуть акции Кицмаришвили, передает "Рустави 2".

"Рустави 2" основали Эроси Кицмаришвили, Давид Двали и Джарджи Акимидзе. Двали и Акимидзе принадлежали 60 процентов акций телекомпании. Нынешний владелец телеканала Кибар Халваши предложил им 40 процентов акций, однако по их мнению, это предложение свидетельствует, что правящая партия "Грузинская мечта" хочет превратить "Рустави 2" в государственный телеканал.

Передачу 100 процентов акций "Рустави 2" вдова Эроси Кицмаришвили назвала случайностью, а события вокруг телекомпании - "комическими".