Ника Гварамия. Скриншот странницы в социальной сети facebook канала "Рустави 2" https://www.facebook.com/rustavi2/photos/a.293417874035638/1286081234769292/?type=3&theater

02 августа 2019, 01:44

Уволенный гендиректор "Рустави 2" вызван на допрос в прокуратуру

Прокуратура пригласила на допрос по делу о присвоении денег телеканала "Рустави 2" бывшего гендиректора Нику Гварамия. Он отрицает свою причастность к финансовым махинациям и считает, что интерес прокуратуры носит политический характер. Предложение о передаче 40 процентов акций "Рустави 2" говорит о желании правящей партии превратить телеканал в государственный, считают его основатели Джарджи Акемидзе и Давид Двали.

Как писал "Кавказский узел", гендиректор телеканала "Рустави 2" Ника Гварамия был уволен 18 июля, сразу же после того, как суд принял решение передать активы телеканала бывшему владельцу Кибару Халваши. 26 июля Гварамия объявил о планах создания нового грузинского телеканала. По его словам, уже найдены необходимые инвесторы, однако необходимы финансовые пожертвования от сторонников этой идеи.

Европейский суд по правам человека 18 июля признал законным решение Верховного суда Грузии, принятое в 2015 году, передать активы телеканала "Рустави 2" бывшему владельцу Кибару Халваши. Он, в свою очередь, предложил безвозмездно передать двум ее учредителям 40 процентов акций телекомпании, однако их не устроили такие условия. 

Оппозиция потеряет значительную часть своих сторонников на выборах, если у телекомпании "Рустави 2" изменится редакционная политика, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Владелец телеканала заверил, что гарантирует журналистам сохранение независимости.

Генеральная прокуратура Грузии вызвала Нику Гварамия на допрос, сообщило 1 августа ведомство на своем сайте. Бывшего гендиректора планируется допросить «в рамках расследования по делу о злоупотреблениях полномочиями [...] в компании «Рустави 2»", говорится в сообщении прокуратуры, перевод которого сделал корреспондент "Кавказского узла".  В частности, следователи опросят его по делу о присвоении принадлежащих телеканалу денежных средстве в крупном размере с использованием служебного положения и сокрытии имущества",  отмечает прокуратура.

Гварамия заявил, что готов дать показания. Свою причастность к  финансовым махинациям на телеканале он отверг.  Бывший гендиректор не исключил, что его могут арестовать после допроса, передают "Новости Грузия".

Бывший гендиректор полагает, что одной из причин интереса к нему прокуратуры стал анонс создания нового оппозиционного телеканала и власти таким образом "пытаются нейтрализовать" его.

Следователи генпрокуратуры изъяли всю документацию «Рустави 2», включая судебные документы, в компаниях «Интермедиа» и «Интермедиа плюс», которые на протяжении многих лет являются подрядчиком для телеканала, передает "Грузия-онлайн".

"Правящая партия пытается доказать, что дело Гварамии не является политически мотивированным», - заявил в эфире "Рустави 2" лидер «Единого национального движения» Григол Вашадзе. Он полагает, что дело Гварамии является примером мести телеканалу со стороны правящей партии. 

Основатели «Рустави-2» Давид Двали и Джарджи Акимидзе считают, что поступившее предложение передать им 40 процентов акций связано с тем, что телеканал обираются превратить в государственный, передает Общественный вещатель Грузии. 

Двали и Акимидзе основали телеканал вместе с Эроси Кицмаришвили, которого уже нет в живых. У Двали и Акимидзе было 60% доли, передает "Спутник Грузия".

Они заявили журналистам, что это предложение не обеспечивает им право голоса в телекомпании, а «Грузинская мечта» хочет таким образом взять телевещание под контроль.

Примечание:

"Суд отказал Окруашвили в аресте активов "Рустави 2"", "Владелец "Рустави 2" отказался от письменных гарантий журналистам", "Представители НПО поддержали идею о создании общественного совета "Рустави 2"".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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