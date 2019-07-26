Уволенный гендиректор «Рустави 2» заявил о создании нового телеканала

26 июля 2019, 13:25

Бывший гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия объявил сегодня о планах создания нового грузинского телеканала. По его словам, уже найдены необходимые инвесторы, однако необходимы финансовые пожертвования от сторонников этой идеи.

Как писал "Кавказский узел", Европейский суд по правам человека 18 июля признал законным решение Верховного суда Грузии, принятое в 2015 году, передать активы телеканала "Рустави 2" бывшему владельцу Кибару Халваши. В тот же день был уволен гендиректор телеканала Ника Гварамия, на его место назначен адвокат Халваши Паата Салия. Опрошенные «Кавказским узлом» грузинские политологи заявили, что оппозиция потеряет значительную часть своих сторонников на выборах, если в телекомпании «Рустави 2» изменится редакционная политика.

Смена собственника "Рустави 2" может привести к изменению редакционной политики на оппозиционно настроенном телеканале, заявили 25 июля грузинские правозащитники в письме к 14 международных организациям. Владелец телеканала заверил, что гарантирует журналистам сохранение независимости.

О планах создания нового телеканала Ника Гварамия написал несколько часов назад на своей странице в социальной сети Facebook. «После очень тяжелых и напряженных размышлений, решение принято. За многими консультациями последовали переговоры с профессионалами, потенциальными инвесторами внутри страны и за ее пределами, а главное - с патриотами этой страны и фанатами демократии. Я решил работать вместе с несколькими партнерами, чтобы сделать главное телевидение этой страны лучшим из лучших», - написал Гварамия.

По его словам, «инвесторы есть, но расходов как всегда больше». «Очень скоро мы начнем публичную кампанию, чтобы помочь новому телевидению. Мы обещаем сделать ваше пожертвование значительным вкладом в успешное будущее нашей родины, свободу слова и демократию», - написал бывший гендиректор «Рустави 2».

По словам депутата от "Единого национального движения" Ники Мелии, пожертвования помогут создать «реальное общественное телевидение» в Грузии. «Я на 100% убежден, что в краткосрочной перспективе будет собрана беспрецедентная сумма денег для создания реального общественного телевидения», - написал Мелия в комментариях к новости.

Депутат "Единого национального движения" Ника Мелия обвиняется по первой и второй частям статьи 225 УК Грузии, которая подразумевает организацию группового насилия, руководство и участие в нем. Мелии грозит тюремное заключение на срок до девяти лет. Дело заведено в связи с акцией протеста в ночь 21 июня, когда при разгоне протестующих у здания парламента сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Пост был опубликован сегодня около 5.00 мск (6.00 по местному времени) и к 13.10 мкс набрал 7 тысяч лайков.

Напомним. что протесты в Тбилиси начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии 20 июня депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе и настаивают на отставке министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Новости об акциях протеста "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".