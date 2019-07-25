Грузинские НПО заявили об угрозе свободе слова после смены владельца «Рустави-2»

25 июля 2019, 00:50

Смена собственника "Рустави-2" может привести к изменению редакционной политики на оппозиционно настроенном телеканале, заявили грузинские правозащитники в письме к 14 международных организациям. Владелец телеканала заверил, что гарантирует журналистам сохранение независимости.

Как писал "Кавказский узел", 18 июля противники смены владельца "Рустави 2" провели акцию у здания телекомпании. Они считают, что жители Грузии рискуют потерять доступ к объективной информации о ситуации в стране. Власти добились решения о передаче телеканала Кибару Халваши, чтобы влиять на редакционную политику телекомпании, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские эксперты. Если в телекомпании изменится редакционная политика, то оппозиция потеряет значительную часть своих сторонников на выборах, заявили «Кавказскому узлом» грузинские политологи.

Европейский суд по правам человека 18 июля признал законным принятое в 2015 году решение Верховного суда Грузии передать активы телеканала "Рустави 2" бывшему владельцу Кибару Халваши. В тот же день был уволен гендиректор телеканала Ника Гварамия, на его место назначен адвокат Халваши Паата Салия. 19 июля коллектив "Рустави 2" потребовал создать общественный совет для контроля за действиями нового руководства телекомпании и кадровыми изменениями. Однако Халваши не поддержал это предложение.

События вокруг «Рустави 2» угрожают свободе слова в Грузии, говорится в письме, адресованном международным организациям. Подписи под письмом поставили представители 20 неправительственных организаций. Они попросили своих коллег и руководителей международных организаций взять под особый контроль события вокруг телеканала, передает корреспондент "Кавказского узла", посмотревший телеэфир «Рустави 2».

Авторы письма напомнили, что телеканал критикует правящую партию «Грузинская мечта» и это вызывает ее недовольство. Журналисты опасаются ухудшения финансовой ситуации на канале и, как следствие, - расторжения с ними контрактов. Это, в свою очередь, приведет к изменению редакционной политики, отмечается в письме.

Обращение направлено омбудсмену Совета Европы по правам человека, сотрудникам ОБСЕ по вопросам свободы СМИ «Репортерам без границ», а также в другие организации. Под ним подписались НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии", Medium Club, Хартия журналистской этики Грузии, Институт развития свободы информации, Фонд Открытое Общество и другие неправительственные организации, передает телеканал.

Халваши в телеэфире заявил журналистам, что гарантирует им сохранение независимой редакционной политики.