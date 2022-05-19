Евродепутаты увидели в приговоре Гварамии угрозу для европейского будущего Грузии

19 мая 2022, 01:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В центре Тбилиси прошло шествие в поддержку осужденного директора телекомпании "Мтавари архи" Ники Гварамии. Международные и неправительственные организации расценили приговор как политически мотивированный и указали на его негативное влияние на получение Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая Тбилисский горсуд приговорил бывшего руководителя телеканала "Рустави 2" Нику Гварамию к 3,5 года лишения свободы, признав его виновным по статье об использовании полномочий руководителя для извлечения выгоды. Правозащитники и соратники Гварамии сочли приговор суда слишком суровым. Журналисты и медиаменеджеры грузинских СМИ начали вечером 18 мая акцию в поддержку Ники Гварамии, они направились шествием от площади Республики к зданию парламента. Сотрудники грузинских СМИ раскритиковали вынесенный ему приговор. Приговор журналисту воспринимается как угроза независимым СМИ, указали в совместном заявлении правозащитники и активисты.

По версии следствия, в результате злоупотребления руководящими и представительскими полномочиями Гварамии компания "Рустави-2" не смогла получить около 6,8 миллиона лари (около 2,3 миллиона долларов). Сам Гварамия доводы следствия раскритиковал, заявив, что часть обвинений опровергается имеющимися документами.

Вечером 18 мая в центре Тбилиси свыше двух часов прошло шествие журналистов в поддержку арестованного директора телекомпании "Мтавари архи" Ники Гварамии, к которому присоединились оппозиционные политики, представители неправительственных организаций, гражданского общества и рядовые граждане. В шествии приняли участие примерно 500 человек. Представители телекомпании "Мтавари архи" сообщили, что акции за освобождение директора телекомпании Ники Гварамия примут постоянный характер.

Международная организация "Amnesty International" увидела в деле Ники Гварамии политические мотивы, в связи с чем высказала обеспокоенность, так как, по ее мнению, в стране заглушают свободу слова. Его заключение подчеркивает ухудшение свободы слова в Грузии и усиления влияния властей на суд по ряду дел с целью ограничения критиков и оппонентов, считают правозащитники.

"Приговор Гварамии - вопиющий акт политического преследования за его отличающееся мнение и критику властей. Теперь ему грозит провести в заключении несколько лет, поскольку правительство наращивает силы, чтобы заглушить отличающееся мнение. Нику Гварамию нужно незамедлительно освободить", - говорится в сообщении организации.

Кроме того, в сообщении указано, что в уголовном деле Ники Гварамии нет преступления, достаточного для предъявления ему обвинения, что подтверждают офис омбудсмена и неправительственная организация "Международная прозрачность – Грузия", проводившие мониторинг этого дела.

Девять евродепутатов подписались под совместным заявлением по делу Гварамии. Приговор вынесен без достаточных доказательств его вины и это указывает на ухудшение верховенства закона в Грузии, считают они. Более того, это решение суда создает опасность для европейского будущего страны, для которого требуются демократические ценности, в том числе обязательства свободы слова, СМИ и верховенства закона.

"Необоснованное решение грузинского суда - результат невыполненной реформы, обязательство по выполнению которой взяло на себя правительство 19 апреля. Выборочное право и последующее ухудшение ситуации с ним наносит непоправимый ущерб репутации Грузии и создает опасность ее европейскому выбору – стать кандидатом и в итоге членом Евросоюза. Это полностью противоречит желанию грузинского народа и тому, чего он заслуживает", - говорится в сообщении.

Руководитель неправительственной организации "Международная прозрачность - Грузия" Екатерина Гигаури пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что власти страны для себя приняли решение не интересоваться мнением народа или международных партнеров. К этому выводу она пришла на основании того, что власти продолжают проведение репрессий и своими действиями "каждому прямо говорят", что в случае сопротивления или оппонирования "задействуют весь государственный ресурс для того, чтобы остановить или заставить замолчать".

Аналитик Заал Анджапаридзе обратил внимание на то, что суд рассматривал дело Гварамия два с половиной года, а вынесение приговора совпало с визитом премьер-министра Грузии в Брюссель и периодом ожидания Грузии ответа Евросоюза по вопросу предоставления ей статуса кандидата в члены ЕС.

"Можно допустить, что есть какие-либо политические моменты в деле, но на основании публичной информации о деле прослеживается состав преступления. Мнение омбудсмена и одной группы юристов, считающихся оппонентами власти - не истина в последней инстанции. У других юристов может быть другая оценка", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он высказал удивление в связи с тем, что сторонники Гварамии требуют его незамедлительного освобождения и рассматривают вопрос обращения к президенту Грузии Саломе Зурабишвили за помилованием. Более серьезной политической и моральной победой станет прохождение всех судебных инстанций в стране и случае проигрыша - обращение в Европейский суд по правам человека, считает Заал Анджапаридзе.

"Почему требуют сиюминутного, незамедлительного освобождения Гварамии сейчас? Почему не хотят идти до конца правовым путем? При юридической правоте победа в Европейском суде по правам человека станет очень большой политической и моральной победой", - сказал Анджапаридзе.

По его словам, сотрудники телекомпании стараются придать этому делу политическую окраску и представить ее в свете борьбы пророссийских и проевропейских сил. Тем самым еще и проверяя, можно ли из фигуры Гварамии сделать "героя-мученика" и получить широкую общественную поддержку. Если это произойдет, то станут придерживаться это стратегии, если нет - то Гварамия останется в заключении, несмотря на критические оценки евродепутатов и международных организаций, считает Анджапаридзе.

Говоря о фигуре Гварамии, аналитик сообщил, что он никогда не был рядовым медиаменеджером, а всегда был близок к политике, в которую был фактически вовлечен, наряду с работой в телекомпании. "Фактически Гварамия - один из видных активистов оппозиционной партии "Единое национальное движение", - сказал он.

Уголовное дело о растратах в телекомпании "Рустави 2" является политически мотивированным, власти хотят помешать Гварамии создать новый телеканал и мстят за критику, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" грузинские оппозиционеры.

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