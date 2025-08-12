Инсаф Алиев объявил голодовку в тбилисской тюрьме

Грузинский политзаключенный Инсаф Алиев, обвиненный в насилии во время акций протеста, объявил голодовку, требуя медицинской помощи и улучшения условий содержания в тюрьме.

Как писал "Кавказский узел", Инсаф Алиев находится под стражей по обвинению в групповом насилии на акциях протеста. На заседании суда 14 июля следователь сообщил, что обвинение против Инсафа Алиева было выдвинуто после публикации на YouTube видеозаписи с его участием. Адвокаты указали, что на записи не зафиксировано никаких противоправных действий Алиева.

6 декабря 2024 года Тбилисский горсуд отправил под арест основателя движения "Дапиони" Звиада Цецхладзе и еще семерых задержанных по делу о насилии на протестных акциях. 12 марта этот же суд начал рассмотрение по существу дела восьми обвиняемых: Звиада Цецхладзе, Георгия Горгадзе, Ираклия Миминошвили, Инсафа (также упоминался в публикациях СМИ как Ильсам) Алиева, Торнике Гошадзе, Николоза Джавахишвили, Вепхии Касрадзе и Васила Кадзелашвили.

Заявление о голодовке Алиева 11 августа распространил его адвокат Айхан Хасанлы. По словам защитника, Алиев имеет проблемы со здоровьем и нуждается в приеме медикаментов, которые ему обещали предоставить, но так и не предоставили, пишет "Интерпрессньюс".

Инсаф Алиев также пожаловался на нечеловеческие условия содержания. По словам заключенного, он и его сокамерники жаловались на антисанитарные условия в камере, в частности, большое количество тараканов. После этого их перевели в другую камеру, где не было воды и была забита канализация.

"Они не могли мыть руки и умываться, а также мыть посуду, из-за чего не могли принимать пищу и фактически был ограничен доступ к питанию”, - пояснил адвокат. Он отметил, что Алиев обращался к уполномоченным сотрудникам тюрьмы и просил решить проблему, но в течение пяти часов на его запрос никто не отреагировал. В результате он начал стучать ногой в дверь, чтобы привлечь внимания к проблеме, но его обвинили в нарушении порядка и отправили на пять суток в изолятор.

Защитник отметил, что "аппарат народного защитника был проинформирован" о ситуации, однако к вечеру 11 августа представители омбудсмена не навещали Алиева, который до сих пор находится в одиночной камере и не имеет доступа к лекарствам - ему не позволили взять с собой в изолятор препараты, которые уже были у него. При этом представители "Грузинской мечты" заявляют, что у них "пенитенциарные учреждения высочайшего качества", а решить любые проблемы позволяет обращение к омбудсмену, передает телеканал Pirveli.

Инсаф Алиев содержится в Глданской тюрьме, указано на сайте, посвященном грузинским политзаключенным. Врач Георгий Ахобадзе, до 6 августа находившийся под стражей, 21 июля заявил о невыносимых условиях содержания в Глданской тюрьме - он сообщил, что в помещениях отсутствует достаточная вентиляция, и в условиях летней жары заключенные страдают от духоты.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

